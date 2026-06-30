أندية المحترفين تبدأ تحضيراتها للموسم الكروي 2026-2027

وبدأت الأندية مفاوضاتها مع اللاعبين والمدربين بهدف تشكيل فرقها للموسم الجديد، حيث نجحت بعض الأندية في إبرام صفقات مع مدربين ولاعبين، في حين لا تزال أندية أخرى متأخرة بانتظار استكمال تعاقداتها خلال الأيام المقبلة.
وتمكن الحسين إربد، بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، من الحفاظ على مدربه أحمد هايل، الذي باشر قيادة التدريبات، فيما يسعى النادي إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع لاعبين جدد.
في المقابل، لم يباشر الفيصلي تدريباته بعد، بانتظار تعيين مدرب جديد، إلى جانب دخوله في مفاوضات مع عدد من اللاعبين، حيث توصل إلى اتفاقات مبدئية مع بعضهم بانتظار الإعلان الرسمي.
ولم يعين الرمثا حتى الآن مدربه الجديد، فيما يواصل الوحدات الاحتفاظ بمدربه جمال محمود.
وأعلن نادي السلط تعاقده مع المدرب رائد عساف، كما أعلن العربي التعاقد مع المدرب عماد رشاد، في انتظار استكمال بقية الأندية إجراءاتها الفنية.
وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة بين الأندية واللاعبين والمدربين، تمهيدا لبناء فرق قادرة على المنافسة في دوري المحترفين الموسم المقبل.
وتنطلق منافسات الموسم الجديد ببطولة كأس السوبر بمشاركة الوحدات والفيصلي والرمثا والحسين إربد، يومي 21 و22 آب المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 28 من الشهر ذاته، لتكون بذلك ضربة البداية الرسمية للموسم الجديد، قبل انطلاق دوري المحترفين يوم 3 أيلول المقبل، فيما حدد يوم 15 أيار 2027 موعدا لاختتام البطولة.
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