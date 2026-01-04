أنشطة تنموية في المحافظات

12:30 ص

الوكيل الإخباري- شهدت محافظات المملكة اليوم السبت أنشطة شبابية وتنموية لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.





ففي المزار الشمالي، تفقدت مديرة التربية والتعليم أميمة المصري عددًا من مراكز امتحانات التوجيهي في اللواء، بهدف الاطمئنان على سير الامتحانات وضمان تهيئة البيئة المناسبة للطلبة داخل القاعات، اطلعت خلالها على سير الامتحانات داخل القاعات، والتأكد من توفر جميع المستلزمات الضرورية التي تضمن راحة الطلبة أثناء تأدية امتحاناتهم.



وأثنت المصري على جهود رؤساء القاعات ومساعديهم والمراقبين وأعضاء اللجنة الثلاثية، مشيدةً بدورهم في إدارة العملية الامتحانية بكفاءة وانضباط، وبمستوى الالتزام والانضباط الذي أبداه الطلبة والقائمون على الامتحان.



وأعربت عن تقديرها لجهود كوادر الأجهزة الأمنية ودورهم الأساسي في الحفاظ على أمن المراكز وتنظيمها، مؤكدة أهمية العمل التكاملي بين جميع الأطراف لضمان سير الامتحانات بأفضل صورة، وتوفير بيئة امتحانية مريحة للطلبة، ما يسهم في تحقيق أفضل النتائج.



وفي إربد، كرّمت مديرية الأوقاف طلاب مبادرة (المصلي المثالي) التي أطلقتها، بإشراف مفتش المديرية عبدالسلام طاهات.



وقال مدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط إن التكريم أقيم في مسجد عمر بن عبدالعزيز، حيث جرى تكريم 60 طالبًا من المشاركين.



وأضاف أن هذه المبادرات التربوية تأتي انسجامًا مع توجيهات وزارة الأوقاف، وضمن رسالتها الهادفة إلى ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وبناء جيلٍ مؤمنٍ واعٍ مرتبطٍ بالمساجد، مؤكدًا أن غرس حب الصلاة في نفوس النشء يُعد من أولويات العمل الدعوي والتربوي.



وبيّن أن مديرية الأوقاف مستمرة في دعم البرامج والمبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز القيم الإسلامية، وربط الناشئة بكتاب الله تعالى وبيوته، بالتكامل مع دور الأسرة والمجتمع المحلي.



وفي كفر الماء، نظّم مركز شباب وشابات المدمج ورشة بعنوان "العمل التطوعي"، بمشاركة 20 مشاركًا ومشاركة من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية 15–30 عامًا.



وحاضرت في الورشة الدكتورة فاطمة خريسات، تطرقت خلالها إلى مفهوم العمل التطوعي وأهميته وأنواعه، والهدف من الأنشطة التطوعية، مشيرةً إلى أن العمل التطوعي يُعد وسيلة فعالة لبناء مجتمعات قوية ومترابطة، إذ يتيح للأفراد تقديم مساهمة إيجابية وتحقيق أثر ملموس في مجتمعاتهم.



وأعلنت محطة المستقبل في هيئة شباب كلنا الأردن – فرع إربد، التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم، عن بدء التسجيل في دورات مهارات المستقبل وبأسعار رمزية تناسب الجميع.



وتشتمل الدورات التدريبية المتخصصة على دورة تدريبية في الذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال، والطباعة والسكرتاريا، وإدخال البيانات، والأمن السيبراني "أون لاين"، ومهارات العمل التطوعي.



علمًا بأن أوقات الدوام صباحي وجاهي، ومسائي وجاهي، في مقر هيئة شباب كلنا الأردن – فرع إربد، بجانب مديرية زراعة إربد، والتسجيل على الرابط:



(https://forms.gle/8fQwXnA1o7Kx1iHM9).



وفي لواء بني كنانة، وافقت الهيئة التأسيسية لملتقى شباب حبراص الثقافي على تشكيل الهيئة الإدارية التالية: انتخاب خالد حسين عبيدات رئيسًا للملتقى، ومؤمن عبيدات نائبًا للرئيس، والمهندس عماد حسين عبيدات أمينًا للصندوق، وجمال عارف عبيدات أمينًا للسر، وعضوية كل من: المختار محمد خليل عبيدات، والكاتب الصحفي محمد محسن عبيدات، والإعلامي كامل عبيدات.



وبدوره، أكد رئيس الملتقى خالد عبيدات أهمية النهوض بالشأن الثقافي في لواء بني كنانة، بوصفه ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز وعيه، مشددًا على دور الثقافة في احترام التنوع، وتعميق الاعتزاز بالثقافة الوطنية، وتجسيد قيم الحوار البنّاء، واحترام الرأي والرأي الآخر.



وبيّن عبيدات، بحضور مندوب مديرية ثقافة محافظة إربد زياد مرعي دقامسة، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة من الخطط والبرامج النوعية المنسجمة مع أهداف الملتقى، بما يسهم في ترسيخ حضوره كمؤسسة ثقافية وطنية رائدة تمتلك سياسات وبرامج ثقافية واجتماعية وتنموية فاعلة.



وفي محافظة الكرك، قامت بلدية شيحان بتنظيف العبارات الصندوقية والأنبوبية في منطقة القصر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة.



وقال رئيس البلدية بهجت الرواشدة إن كوادر البلدية قامت بإزالة الرواسب والطين والحجارة المتراكمة من مداخل ومخارج العبارات، وذلك لضمان انسيابية تصريف مياه الأمطار، والحد من مخاطر تجمع المياه أو انسداد مجاري السيول.



وواصلت كوادر غرفة عمليات وطوارئ بلدية الكرك الكبرى أعمالها الميدانية في منطقة المأمونية، بفتح وتنظيف العبارات وتصريف مجاري المياه، ضمن خطة الطوارئ المعتمدة للتعامل مع آثار الأحوال الجوية وتعزيز السلامة العامة.



وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد المناصير إن العمل مستمر لضمان انسياب المياه ومنع تشكّل تجمعات أو عوائق تؤثر على الطرق والمناطق السكنية، في إطار التزام البلدية بحماية المواطنين والحفاظ على البنية التحتية في مختلف مناطقها.



ومن جهتها، أقامت مديرية أشغال محافظة الكرك حواجز إسمنتية في منطقتي النميرة والعبدلية، وذلك على خلفية ما نتج عن المنخفض الجوي من سيول وانجرافات وانهيارات في بعض المواقع.



وأوضح مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات أن هذا الإجراء يهدف إلى تأمين الطريق وتعزيز السلامة العامة لمستخدميه، والحد من المخاطر المحتملة.



وفي محافظة الزرقاء، نظّمت كلية العلوم التربوية محاضرة نوعية لطلبة التدريب الميداني، قدّمتها المشرفة التربوية ختام الطورة، حول "التخطيط اليومي للدروس".



وتناولت المحاضرة مفهوم التخطيط للدرس وأهميته، وركّزت على كيفية صياغة النتاجات التعليمية الواضحة والقابلة للقياس.



وأبرزت الطورة دور "التأمل الذاتي" للمعلم بعد كل حصة دراسية، مؤكدة أنه الركيزة الأساسية لتحسين وتطوير خطط الدروس المستقبلية، وضمان نجاح العملية التعليمية.



ومن جهته، أوضح عميد الكلية الدكتور علي حورية أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة نشاطات تستهدف الاستفادة من الخبرات العملية الميدانية الغنية، ونقلها مباشرة إلى الطلبة لتطوير مهاراتهم التربوية والتطبيقية قبل الخروج إلى سوق العمل.

