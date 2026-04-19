أنشطة تنموية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مؤسسات رسمية ومجتمعية في عدد من المحافظات اليوم السبت، أنشطة شبابية وتنموية واحتفالات وطنية.





ففي محافظة إربد، نفذت مراكز شبابية فعاليات احتفالية بمناسبة يوم العلم الأردني، والولاء للقيادة الهاشمية، وترسيخ الهوية الوطنية.



كما نفذ مركز شابات المزار الشمالي نشاطاً بعنوان "علمنا عال"، بمشاركة 35 شابة ضمن الفئة العمرية من (12–20 عاماً)، اشتمل على رسم جدارية للعلم الأردني، ودبكات وطنية، وقصيدة شعرية من تأليف المشاركة رند العمري، إضافة إلى حمل العلم من قبل مجموعة من المشاركات، بهدف ترسيخ معاني الوطنية وتعزيز الانتماء والوحدة الوطنية.



وفي مركز شابات دير أبي سعيد، احتفل بيوم العلم بمشاركة 20 شابة، حيث جرى تزيين مرافق المركز بالأعلام، وتقديم فقرات شعرية عبرت عن حب الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر.



كما احتفل مركز شباب وشابات كفر الماء بمناسبة يوم العلم الأردني من خلال تنفيذ رسومات وطنية وجداريات تعبر عن رمزية العلم، إضافة إلى معرض يضم مجسمات وطنية.



كما نفذ مركز شابات الطيبة فعالية فنية بمشاركة 15 شابة، تمثلت برسم لوحات فنية تجسد حب الوطن والانتماء له باستخدام الرموز الوطنية والألوان المستوحاة من العلم الأردني، في أجواء إبداعية مليئة بالحماس.



من جانب آخر، نظم معهد تدريب مهني المشارع، في مركز شباب وشابات الشونة الشمالية، ورشة متخصصة في الإرشاد المهني والتدريب المهني، ضمن برنامج الشراكة بين وزارة الشباب ومؤسسة التدريب المهني، بهدف تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم المهنية وتأهيلهم لدخول سوق العمل.



وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأهمية التدريب المهني، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مختلف المهن، إضافة إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تساعدهم في اختيار المسار المهني المناسب لمستقبلهم.



وقدم المرشد المهني صهيب أبو جابر، والمدربة فيحاء الحوراني، شرحاً عملياً وتفاعلياً للمشاركين، لتعزيز مهاراتهم وتحفيزهم نحو الانخراط في برامج التدريب المهني، بما يعزز التنمية المستدامة.



ونفذت بلدية غرب إربد حملة نظافة شاملة في شارع الحزام الدائري وشارع الستين، برعاية متصرف لواء غرب إربد عبدالرحمن الربابعة، وحضور رئيس البلدية محمد القضاة، وممثلين عن الشرطة المجتمعية وكوادر البلدية.



وأكد الربابعة أن هذه الحملات تعكس نهج العمل التشاركي بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والالتزام بالممارسات الصحيحة، وبما يحافظ على النظافة العامة ويعزز جودة الخدمات.



بدوره، دعا القضاة المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على النظافة العامة، وعدم إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تؤثر على البيئة والمظهر العام.



واختتم مركز شباب وشابات سهل حوران فعاليات برنامج "التطوع الأخضر"، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 27 شابة من منتسبات المركز.



ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي البيئي بين الشباب، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع قضايا التغير المناخي، من خلال تدريبات تفاعلية تناولت أسباب هذه الظاهرة وآثارها، وسبل الحد منها عبر إطلاق مبادرات بيئية فاعلة.



وتضمن البرنامج سلسلة من الورش والجلسات التدريبية التي قدمتها المدربة ولاء قازان، ركزت خلالها على مفاهيم التطوع الأخضر، وأهمية تبني السلوك البيئي الإيجابي، ومهارات تنظيم المبادرات المجتمعية، والتواصل البيئي، والتخطيط للمشاريع الخضراء.



واختتمت في مركز شابات دير أبي سعيد فعاليات برنامج "التطوع الأخضر"، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 30 شابة من منتسبات المركز.



وتضمن البرنامج سلسلة من الورش والجلسات التدريبية التي قدمتها المدربة ديما الشريدة، حيث ركزت على مفاهيم التطوع الأخضر، وأهمية تبني السلوك البيئي الإيجابي، إضافة إلى تنمية مهارات تنظيم المبادرات المجتمعية، والتواصل البيئي، والتخطيط للمشاريع الخضراء.



وفي ختام البرنامج، نفذت المشاركات مبادرة بيئية تمثلت في تنفيذ حملة نظافة داخل مدرسة حليمة السعدية وساحاتها، بهدف تعزيز ثقافة الحد من النفايات والمحافظة على بيئة نظيفة.



ونظم مركز شباب المزار الشمالي، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي، نشاطاً تطوعياً بعنوان "الحد من إلقاء النفايات"، بمشاركة 13 يافعاً ضمن الفئة العمرية من (12–17 عاماً).



ويأتي هذا النشاط ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي البيئي لدى اليافعين، وترسيخ مفاهيم الحفاظ على النظافة العامة، والحد من السلوكيات السلبية المرتبطة بالرمي العشوائي للنفايات، وبما يسهم في إيجاد بيئة صحية وآمنة للمجتمع.



وتضمن النشاط تنفيذ حملة نظافة في محيط المركز وعدد من المواقع العامة، حيث قام المشاركون خلالها بجمع النفايات وفرزها، وتوزيع رسائل توعوية تحث على أهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالسلوكيات الإيجابية في التعامل مع النفايات.



وبين رئيس المركز عبدالرحمن العمري أهمية الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الأنشطة التوعوية، لما لها من دور في تعزيز السلوك الإيجابي، وتنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية بين الشباب، وتشجيعهم على المبادرة والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم.







