أنشطة توعوية وتدريبية تستهدف الشباب في المحافظات

الوكيل الإخباري - نظمت مراكز شبابية في المحافظات، اليوم الثلاثاء، أنشطة وفعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة.



ونفذت مديرية شباب محافظة إربد فعاليات معسكر "سواعد الإنقاذ" في مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي بمشاركة 40 شاباً ضمن الفئة العمرية 18-24 عاما.



وجاء المعسكر ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 "اليوبيل الفضي 25 عاماً من العطاء والإنجاز"، بحضور مدير شباب إربد يحيى المومني.



ويهدف المعسكر إلى تأسيس وتدريب فرق تطوعية للمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث، والتعريف بدور مديرية الدفاع المدني في توفير الحماية للمواطنين ومؤسسات الوطن، وتدريب المشاركين على أساسيات الإسعافات الأولية.



وتضمنت فعاليات المعسكر محاضرات نظرية وعملية من قبل مرتبات الدفاع المدني حيال التعامل مع الحوادث المختلفة، وورش عمل وأنشطة توعوية وإرشادية، وتمارين تطبيقية على عمليات الإنقاذ والإسعاف أثناء الكوارث الطبيعية، ومهارات إطفاء وإخلاء وطرق التعامل مع حالات الاختناق.



كما نظم مركز شباب وشابات غرب إربد، ورشة تدريبية تناولت التخزين السحابي في شبكة الانترنت بمشاركة 15 شابة من عضوات المركز .



وأوضحت المدربة سلسبيل أبو الهيجاء، مفهوم التخزين السحابي والخدمات التي تُقدّمها شركة جوجل لمُستخدِميها من خلال تخزين الملفات ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين من خلال شبكة الإنترنت، والوصول إليها من خلال الحوسبة السحابية باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.



وأشارت إلى أهمية هذه البرامج في عالم الشباب التعليمي والعملي من خلال مساعدتهم على إنجاز الكثير من المهام والأعمال في ظل التطورات التكنولوجية وعالم الانترنت.



وانطلقت في مركز شباب وشابات سهل حوران و البويضة، فعاليات معسكر "مسارات سياحية" ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء و الإنجاز"

وفي مركز شباب وشابات سهل حوران شاركت 25 شابة في معسكر مسارات سياحية للفئة العمرية من (15-17 عاما).



و تضمنت فعاليات المعسكر مسارا سياحيا في منطقة غابات برقش وعملا تطوعيا، وزيارة وادي الريان التابع للواء الكورة بهدف التعرف على المسارات السياحية الداخلية في الأردن، وتعليم المشاركات كيفية عمل المسار، وشرحا مفصلا عن المسارات الخارجية وصعوبتها ومستلزماتها وكل ما يحتاجه المسار خلال رحلة المسير.



وفي مركز شباب البويضة انطلقت فعاليات معسكر "مسارات سياحية" بمشاركة 18 شابا ضمن الفئة العمرية (15-17 عاما ).



و تضمنت فعاليات المعسكر مسارا سياحيا في منطقة طبقة فحل (بيلا )، ومقام الصحابي معاذ بن جبل، ومنطقة سد وادي العرب والمشارع، بهدف التعرف على المسارات السياحية الداخلية في الأردن وتعليم المشاركين كيفية عمل المسار.



ويهدف المعسكر إلى رفع مستوى الوعي لدى المشاركين والتعرف على المواقع السياحية والتاريخية في المنطقة والسعي للترويج لها محليا وخارجيا، و إكساب المشاركين أنماطا صحية سليمة وبناء منظومة قيمية للحفاظ على الممتلكات والبيئة والطبيعة.



وأطلقت مديرية شباب محافظة الكرك ممثلة بمركز شابات الغوير بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة، قسم الشرطة المجتمعية، في نادي الفاروق الرياضي الثقافي مبادرة بعنوان " لا تقتلني بفرحك".



وأكد قائد أمن إقليم الجنوب العميد الدكتور فراس الدويري، خلال رعايته إطلاق المبادرة بحضور مدير شرطة الكرك العميد محمود الفايز، ومدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، انخفاض عدد قضايا إطلاق العيارات النارية المرتكبة في المملكة خلال ال 3 سنوات الأخيرة، في حين تشير الأرقام الإحصائية إلى تسجيل 1998 قضية في عام 2022، وأن هذا الرقم تراجع إلى 1700 العام الماضي، ليصل إلى قرابة 660 قضية منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي يدلل على وعي المواطن وتفهمه لخطورة وأضرار هذه الجريمة لما لها من آثار سلبية على أمن وسلامة المجتمع.