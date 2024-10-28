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أنشطة توعوية وتدريبية في إربد وعجلون خدمة للشباب

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
الإثنين، 28-10-2024 12:44 ص

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية شباب محافظة اربد، بالتعاون مع مديرية المبادرات الشبابية في وزارة الشباب في بيت شباب إربد اليوم الأحد، دورة تدريبية لفريق العمل التطوعي في المحافظة، للتعريف بمنصة "نحن" الوطنية، إحدى برامج مؤسسة ولي العهد، بمشاركة 30 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا.

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وقال مدير شباب المحافظة يحيى المومني، بحضور موظفي قسم الشؤون الشبابية، إن منصة "نحن" تُعد وسيلة لتنظيم العمل التطوعي للشباب الأردني، حيث تسهم في تحفيز مشاركتهم في الأعمال التطوعية وتعزز اندماجهم في هذه الفعاليات.


واشتملت الجلسة التي قدمها منسق البرامج لإقليم الشمال معتصم شخاترة، على التعريف بمنصة "نحن"، وأهمية العمل التطوعي، ودور المنصة في توثيق الأعمال التطوعية بالتعاون مع المبادرات والجمعيات.


وبين شخاترة كيفية استفادة المتطوعين من المنصة في الحصول على الشهادات المعتمدة والفرص التطوعية، وكيفية المشاركة في هذه الفرص.

 
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