أنشطة شبابية في محافظة إربد

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز شبابية، تابعة لمديرية شباب محافظة إربد، اليوم السبت، عددا من الأنشطة التعريفية والتوعوية الهادفة إلى تمكين وتثقيف الشباب.

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ففي لواء المزار الشمالي، نظم مركز شباب المزار الشمالي، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان: "مقدمة إلى لغات البرمجة الإلكترونية"، بمشاركة 20 شابا من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاما.



وحاضر بالورشة، المهندس قدام العمري، اليوم السبت، إن الورشة تستهدف الأفراد الذين ليس لديهم خلفية سابقة في البرمجة، حيث تقدم لهم معلومات قيمة حول المفاهيم الأساسية واللغات المختلفة المستخدمة في هذا المجال، مؤكدا أن هذه الورشة تعد فرصة مثالية للانطلاق في عالم البرمجة واكتساب المهارات الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال المتنامي.



ونفذ مركز شابات إربد النموذجي، اليوم، ورشة عمل صحية بعنوان: "فقر الدم وسوء التغذية لوزن مثالي"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 15إلى 17 عاما.



وتحدثت المدربة ولاء أبو زياد، خلال الورشة، عن مفهوم وأهمية التغذية الصحية وخطورة سوء التغذية وفقر الدم، إضافة إلى الحديث عن عوامل الخطورة عند الإصابة بالأمراض وتشخيص سوء التغذية وفقر الدم.



كما تحدثت أبو زياد حول التغذية الصحية السليمة من حيث المفهوم والأهداف والهرم الغذائي الصحي والوزن المثالي وكيفية حساب مؤشر كتلة الجسم مع تطبيق عملي حول حالات لحساب مؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى التعرف على أضرار الإخلال في التغذية الصحية السليمة ومفهوم سوء التغذية، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به وآلية التشخيص بالمرض، وفقر الدم والأعراض المصاحبة وكيفية العلاج والوقاية من الإصابة بسوء التغذية.



وفي لواء الأغوار الشمالية، نفّذ مركز شباب الشيخ حسين زيارة ميدانية إلى مدينة مأدبا تحت شعار: "الأردن تاريخ وحضارة"، بمشاركة 18 شاباً من الفئة العمرية 12إلى 14 عاماً.



وشكّلت الزيارة نافذة حيّة على الذاكرة الحضارية للأردن، حيث تُعد مأدبا واحدة من أقدم المدن التي ما زالت تحتفظ بإرث فسيفسائي فريد يعود إلى العصور الحجرية، مروراً بالحقب النبطية والرومانية والبيزنطية والإسلامية.



وخلال الجولة، تعرف المشاركون على تاريخ المدينة الغني، ووقفوا على أبرز معالمها التي تجسّد تطور الإنسان والمكان عبر آلاف السنين.



واستهل المشاركون زيارتهم بالتوجه إلى مركز زوار مأدبا، حيث قدّم القائمون على المركز شرحاً وافياً حول تاريخ المدينة، وتطوّرها الحضاري والديني، إضافة إلى أبرز الاكتشافات الأثرية التي وضعت مأدبا على خارطة السياحة الثقافية العالمية، وعلى رأسها خارطة الفسيفساء الشهيرة التي تعود إلى القرن السادس الميلادي.



كما شملت الزيارة جولة في متحف الحكايا، الذي يقدّم تجربة تفاعلية نابضة بالحياة من خلال مجسمات توثق تحوّلات مفصلية في التاريخ الديني والإنساني، من أبرزها سفينة نوح وتعميد السيد المسيح في نهر الأردن، إلى جانب مشاهد تراثية تروي حكاية المكان من زوايا مختلفة.