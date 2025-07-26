أنشطة شبابية وبرامج تدريبية وتوعوية متنوعة في المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية ومراكز تدريب مهني في مختلف مناطق المملكة اليوم السبت، أنشطة وبرامج تدريبية وتوعوية متنوعة، ضمن الخطط الرامية إلى تمكين الشباب، وبناء قدراتهم، وتعزيز المواطنة.

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ففي مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي انطلقت فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، بمشاركة 25 يافعة من الفئة العمرية 14-15 عاما، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، التي تقام تحت شعار "عمان عاصمة الشباب العربي 2025".



وقالت رئيسة المركز ديما الشريدة، إن المعسكرات تركز على تنمية المهارات وتعزيز الصحة النفسية والجسدية، مشيرة إلى أهمية توظيف النشاط البدني كأداة لبناء شخصية متوازنة.



وفي بيت شباب القادسية التابع لوزارة الشباب في الطفيلة اختتمت فعاليات معسكر المغامرة والتحدي لإقليم الشمال بمشاركة 30 شابا، وذلك ضمن معسكرات الحسين.



وتضمنت فعاليات المعسكر "نشامى الوطن" مغامرات وتحديات، وتدريبات مشاة، ومسيرا ليليا، وأعمالا تطوعية، بالإضافة إلى ألعاب شعبية ومسابقات متنوعة.



وأكد رئيس هيئة الإشراف على المعسكر من وزارة الشباب، زيد قبيلات، أهمية هذه المعسكرات في صقل إبداعات ومواهب المشاركين، وغرس حب العمل التطوعي في أنفسهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية واشتملت على تدريبات لقوات الدرك، والتدريب على الأسلحة الخفيفة والدفاع عن النفس، وتمارين اللياقة البدنية.



وأطلق مركز شباب شيحان فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني" ضمن معسكرات الحسين، والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 25 شابا من الفئة العمرية (12–14) عاما.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، إن تنفيذ هذا المعسكر يأتي في إطار حرص وزارة الشباب على تعزيز مشاركة الشباب في البرامج التوعوية والرياضية، وتنمية قدراتهم الجسدية والعقلية ضمن بيئة آمنة ومحفزة تسهم في بناء جيل واع ومبادر.



وانطلقت في معهد تدريب مهني المفرق فعاليات برنامج صانع مخللات ومربيات وفقا لبيان المعهد بمشاركة 15 شابا وشابة.



وبين المعهد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز فرص التشغيل الذاتي والاعتماد على النفس للمشاركين من خلال التدريب على أساسيات صناعة مخللات ومربيات لاسيما وأن هذه الصناعات تلاقي اقبالا من قبل المواطنين، الأمر الذي يمكنهم من استحداث مشاريع منزلية صغيرة في هذا المجال.



ونظم مركز شباب حرثا جلسة حوارية بعنوان "التفكك الأسري وآثاره السلبية"، ضمن برامجه الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأسرية، بمشاركة 20 يافعاً من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاماً.



ونظم مركز شابات كفرسوم، مسيراً كشفياً في غابات برقش، وذلك ضمن محور "الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة"، بمشاركة 22 شابة ضمن الفئة العمرية 18 إلى 24 عاماً.



وأوضحت رئيسة المركز جمالات عبيدات أن المسير يمثل تجربة بيئية ورياضية تعزز روح الفريق الواحد، وتكرس قيم التعاون والعمل الجماعي.

ونفذت جمعية صروت الأمل الخيرية بالتعاون مع لجنة صحة صروت برنامجا طبيًا مجانيًا شمل الكشف على 600 مريض في تخصصات الأطفال والنسائية والأسنان والطب العام وفحوصات النظر، مع توزيع الأدوية مجانًا على الحالات المحتاجة.

وأوضحت رئيسة الجمعية كاميليا شديفات أن اليوم الطبي الذي نفذ بدعم من جمعية الإغاثة الطبية العربية والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، تميز بمشاركة واسعة من الأهالي، حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية لهم بكفاءة ويسر. وأضافت: "سعدنا بإنجاز كبير من خلال استقبال ومعالجة أكبر عدد ممكن من المرضى، مما يعكس رسالتنا في دعم المجتمع المحلي".



ونظم مركز شباب المزار الشمالي زيارة ميدانية إلى محافظة عجلون، بمشاركة 20 يافعاً من منتسبي المركز، ضمن الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً.



وقال رئيس المركز عبد الرحمن العمري إن المشاركين تعرفوا خلال الزيارة على أبرز المواقع الأثرية والسياحية في عجلون، واطلعوا على المعالم التاريخية والطبيعية التي تشتهر بها، إلى جانب الاستمتاع بجمال المناظر المحيطة بقلعة عجلون.



ونفذ مركز شباب وشابات الأزرق برنامجا تدريبيا حول مهارات القيادة بمشاركة 20 شابا وشابة من أعضاء المركز ضمن انشطة وفعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025.



وبينت مديرة المركز شروق الأعور أن الفعالية تضمنت انشطة متنوعة هدفت لتدريب المشاركين على مهارات إدارة الوقت والاتصال والتواصل ومهارات إدارة الذات والقيادة الاجتماعية والمهارات الادراكية.



كما نفذ مركز شباب وشابات الرصيفة نشاطا تدريبيا في الرسم بمشاركة 22 شابا وشابة من أعضاء المركز.