أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- شهدت محافظات المملكة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة الشبابية والتنموية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.





ففي مادبا، ناقش اجتماع في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا الخطة الإجرائية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير توجيه السياسات في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025–2026.



وقال مدير التربية الدكتور يوسف أبو الخيل إن الاجتماع ناقش مؤشر توظيف المدرسة لمهارات التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (الموهوبين، وبطيئي التعلم، وصعوبات التعلم، والإعاقات الحسية والذهنية) في التوصيات.



وقدمت رئيسة قسم التعليم العام عبير المساندة، والمشرفة التربوية الدكتورة مرام البدور، خطة المديرية الإجرائية للفصل الدراسي الثاني وما جرى إنجازه خلال الفصل الأول.



واشتملت الخطة على عقد ورشات توعوية وإطلاق مبادرات ومسابقات تستهدف المدارس والمجتمع لزيادة التوعية وامتلاك معارف ومهارات التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تهدف إلى رفع قدرات الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس.



وفي عجلون، أزالت كوادر الزراعة والبلدية والأمنية في مدينة كفرنجة، وشركة كهرباء إربد، وبالتنسيق مع المتصرفية، عددًا من الأشجار التي شكلت خطرًا على أسلاك الكهرباء.



وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، إنه جرى إزالة أشجار اللزاب، التي كانت تشكل خطرًا حقيقيًا على المواطنين ومركباتهم وعلى السلامة العامة.



وبين أن هذه الإجراءات جاءت بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرًا وتسببت بانجراف التربة المحيطة بالأشجار، ما أدى إلى ميلانها باتجاه أسلاك الكهرباء وعلى الطريق العام المؤدي إلى حارة الرفيد، الأمر الذي شكل خطورة واضحة على المارين والمركبات.



من جهته، قال مدير زراعة كفرنجة، الدكتور محمد شفيق المومني، إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع ميدانيًا أي مواقع قد تشكل خطرًا مستقبليًا.



وفي إربد، عقد مركز شابات دير أبي سعيد ورشة توعوية بعنوان: "الاستخدام الآمن للمدافئ"، استهدفت مشاركات من الفئة العمرية 18–30 عامًا، بمشاركة 15 مشاركة، بالتعاون مع مركز الدفاع المدني للواء الكورة والشرطة المجتمعية.



وتحدث في الورشة الملازم محمود بني حمد حول الإرشادات الواجب اتباعها عند استخدام المدافئ، موضحًا أبرز أسباب الحوادث المرتبطة بها، وسبل الوقاية من مخاطر الحرائق والاختناق، مؤكدًا أهمية التهوية الجيدة والفحص الدوري للمدافئ.



وتطرق الملازم رامي ملكاوي إلى أساسيات الإسعافات الأولية الواجب اتباعها في حال وقوع الحوادث، مبينًا الإجراءات السليمة للتعامل مع الحالات الطارئة إلى حين وصول فرق الإسعاف المختصة.



ونظم قسم التعليم المهني والتقني بمديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد معرضًا لتخصص الفن والتصميم (BTEC)، بمشاركة مدرستي الحصن المهنية الشاملة للبنات، وإيدون الثانوية للبنات، وذلك في الغرفة التراثية لمدرسة صقر قريش الأساسية للبنين.



وقالت مديرة تربية اللواء نسرين البكار إن فكرة المعرض جاءت تعزيزًا للرؤية الملكية بأهمية التعليم المهني والتقني (BTEC)، ودعمًا للشراكات والتعاون والتوأمة بين المدارس في اللواء، وبهدف تفعيل الغرف التراثية المتواجدة في اللواء.



وعرضت الطالبات الأعمال الفنية والتصاميم والمطرزات واللوحات التي نُفذت منذ بداية الفصل الدراسي الأول، والتي تتماشى مع الطابع الفني والتراثي لهذه الغرف التراثية، بحضور عدد من الكوادر التدريسية والإدارية وأبناء المنطقة والمجتمع المحلي.



بدورها، ثمنت رئيسة قسم التعليم المهني والتقني، سوزان أبو حسين، الجهود المبذولة في إحياء الحرف اليدوية والأعمال التراثية، والاستفادة من المباني المدرسية القديمة في خدمة التعليم المهني والتدريب، شاكرة إدارة المدرسة ممثلة بمديرها عمر ربابعة على تعاونهم وجهودهم المتواصلة.



واختتمت في المديرية دورة القيادة التعليمية المحدثة بعنوان: "مدخل إلى القيادة التعليمية"، في مدرسة الصريح الثانوية الشاملة للبنات.



وأكدت البكار أهمية القيادة التربوية في اتخاذ القرارات والتطوير لمواكبة الأسس العلمية الحديثة في وزارة التربية والتعليم، شاكرة قسم الإشراف التربوي على المتابعة والتدريب، ومديرة المدرسة ليلى القرعان على حسن التنظيم والاستضافة، والمشرف التربوي الدكتور معتز الصقور على التدريب.



وأوضحت أن الهدف من الدورة تطوير مهارات الإدارة المدرسية وإدارة الأقسام، والانتقال من مفهوم الإدارة التقليدية إلى مفهوم القيادة الريادية المبدعة، لافتة إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في تعرف المتدرب على مهارات القائد الشخصية والمهنية، ومعرفة أسباب ودوافع اختلاف سلوك القادة بناءً على اتجاهاتهم ومعارفهم حول المفاهيم القيادية والإدارية وأساليبها وأنماطها الثلاثة.



ورعت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، الدكتورة بسمة فريحات، فعاليات ملتقى التعليم المهني بعنوان "البيتك في عيون طالباتنا"، والذي عُقد في مدرسة حليمة السعدية الثانوية للبنات، بحضور عدد من التربويين والمهتمين بالشأن التعليمي.



وأكدت فريحات أهمية عقد مثل هذه الفعاليات التربوية التي تعزز الوعي بمسار التعليم المهني والتقني، وتبرز تجارب الطالبات ونظرتهن الواقعية لهذا المسار.



وأشادت بالدور التربوي الذي تقوم به مدرسة حليمة السعدية الثانوية للبنات، باعتبارها بيئة تعليمية حاضنة للإبداع وداعمة للمبادرات النوعية.



واختتمت في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية دورة القيادة التعليمية، بمشاركة عدد من مديري ومديرات المدارس ورؤساء الأقسام التربوية.



وأكدت فريحات أهمية برامج القيادة التعليمية في تطوير الأداء التربوي، وتعزيز مهارات القيادات المدرسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بجودة المخرجات.

