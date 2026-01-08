أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

12:28 ص

الوكيل الإخباري- شهدت محافظات المملكة، اليوم الأربعاء، تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة الشبابية والتنموية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.





ونظم معهد التدريب المهني للذكور في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع مديرية شرطة الطفيلة/ قسم السير، لقاءً تثقيفيًا حول السلامة والتوعية المرورية، استهدف المتدربين في الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد، بهدف تعزيز الثقافة المرورية لديهم.



وقدّم الملازم أول محمد السعودي من إدارة السير محاضرة توعوية تناولت أهمية التقيد بقوانين وأنظمة السير ودورها في الحد من الحوادث المرورية، إضافة إلى تسليط الضوء على مخاطر السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بإشارات المرور، وبيان أثر السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.



وبحثت مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة، من خلال لجنة مختصة، آليات الخطة التشغيلية للقاعات التراثية في مدرسة الطفيلة الثانوية للبنين، بهدف تحويلها إلى مكتبة وطنية للتراث التعليمي، خلال لقاء عُقد في قاعة المديرية.



وأوضح مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، أن المديرية بدأت بخطوات جادة لتأهيل الأبنية المدرسية التراثية، بما يضمن الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة، وتعريف الطلبة بتاريخ التعليم وأهميته، وأساليبه القديمة، ومراحل تطوره في ظل العهد الهاشمي.



وبحثت اللجنة خطة تشغيل القاعة التراثية في المدرسة، والبالغ مساحتها (250) مترًا مربعًا، لتحويلها إلى "مكتبة وطنية للتراث التعليمي" على مستوى محافظة الطفيلة.



وفي محافظة مادبا، عُقدت في قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية جلسة توعوية سياحية نفّذها فريق "نحن" إحدى مبادرات مكتب مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار واتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة.



وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في مادبا، محمود الحيصة، إن استضافة الاتحاد لهذه الجلسة تأتي في إطار دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب ورفع مستوى وعيهم بأهمية القطاع السياحي، مؤكدًا أن الاتحاد يحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية والشركاء المحليين بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي ودعم جهود التنمية في المحافظة.



وبين أن الهدف من الجلسة رفع وعي المتطوعين بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني والتعريف بالفرص المتاحة في القطاع السياحي، مشيراً إلى أهمية الحملة الوطنية التي تنفذ في مختلف محافظات المملكة من خلال جلسات توعوية أسبوعية.



وفي محافظة الزرقاء، أكد مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، وائل أبو الفول، أهمية التعليم المهني والتقني "BTEC" كونه يمثل فرصة حقيقية للطلبة لتطوير مهاراتهم من خلال دمج التعليم النظري بالعملي، ويربطهم مباشرة بمتطلبات سوق العمل.



وتفقد أبو الفول مشغل الشعر والجمال ضمن تخصصات المسار المهني والتقني "BTEC" في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا، يرافقه مدير الشؤون التعليمية طارق الفرهود، حيث ينفذ الطلاب في المشغل التدريبات العملية، وتحقق من توفر اللوازم الضرورية والتجهيزات الحديثة التي توفر بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة، مما يعكس التزام المعهد بتقديم تعليم عالي الجودة.



واستمع أبو الفول لملاحظات الطلاب والمعلمات حول سير العملية التعليمية، وتبادل الآراء معهم حول التخصص والتدريبات العملية، إضافة إلى التعرف على احتياجاتهم بشكل أفضل.



من جهة أخرى، قدّمت الإعلامية الدكتورة ليندا المواجدة ورشة حول مكافحة التضليل الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتربية الإعلامية والرقمية، وترسيخ مفاهيم المواطنة الرقمية السليمة، وذلك في بلدية الزرقاء.



وتناولت الورشة مفهوم التربية الإعلامية والرقمية بوصفها ركيزة أساسية في بناء وعي نقدي قادر على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمحتوى المضلل، مستعرضة المواجدة تطور الإعلام في العصر الرقمي، والفروق الجوهرية بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المحوري للإعلام في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي المجتمعي.



وفي محافظة إربد، باشرت كوادر بلدية غرب إربد تنفيذ أعمال توسعة لمدخلي بلدة بيت يافا (الجنوبي الشرقي والجنوبي) وحوض خميس على طريق البترول، وذلك ضمن جهودها لتحسين الواقع المروري ورفع مستوى السلامة العامة.



وقال رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، إن الأعمال تهدف إلى معالجة النقاط التي تشهد ازدحامات مرورية متكررة، وضمان انسيابية حركة المركبات خاصة في أوقات الذروة، مشيراً إلى أن المشروع جاء استجابة لمطالب المواطنين وضمن أولويات البلدية لتطوير البنية التحتية.



وبين القضاة أن البلدية تولت تجهيز الطرق وفرش طبقة "البيس كورس"، وصولاً إلى مرحلة فرد الخلطة الإسفلتية، موضحاً أن المشروع نُفذ باستخدام 490 طناً من الخلطة الإسفلتية قدمتها أمانة عمّان الكبرى كتبرع لدعم مشاريع البلدية.



ونظمت مديرية الصحة في بلدية بني عبيد، بالتعاون مع مركز أمن بني عبيد، حملة رقابية تفتيشية في منطقة الصريح استهدفت الشارع الرئيسي فيها.



وقال مدير المديرية عبيد الدكتور رامي بني هاني، إن الحملة هدفت إلى ضبط المحلات المخالفة ومتابعتها، وإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة، لما لذلك من أثر مباشر على السلامة الصحية، والتنظيم المروري، والواقع البيئي في المنطقة.



وأكد أن البلدية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات وبعض التجار في الطرق التابعة لحدود البلدية بشكل دوري، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، لافتًا إلى أن البلدية لن تسمح بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة والاستفادة منها.



ودعا أصحاب المحلات والبسطات إلى الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظاً على المصلحة العامة.



ونفذت جمعية نشامى الأمل الخيرية نشاطاً بيئياً توعوياً بعنوان (كيسك بسيارتك)، تضمن حملة نظافة عامة وتوزيع أكياس نفايات على المركبات في محيط حدائق الملك عبدالله الثاني بإربد.



وأكد مساعد محافظ إربد، فادي العبادي، أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات البيئية، مشيراً إلى دورها في تعزيز الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية تجاه نظافة المواقع الحيوية والمتنزهات.



من جهته، قال رئيس الجمعية المهندس عبدالرحمن الصقور، إن الحملة تهدف إلى إيصال رسالة توعوية بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تبدأ من السلوك الفردي، مؤكداً أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للحد من التلوث البصري والبيئي، وأن الجمعية مستمرة في تنفيذ برامج تطوعية تخدم المجتمع المحلي بالتعاون مع الشركاء.



وتفقدت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي أميمة المصري سير برنامج التعليم المهني والتقني BTEC وانتظام الدوام الرسمي لطالبات التعليم المهني والتقني في مدرسة ديريوسف الثانوية الشاملة المختلطة، مؤكدة أهميته في تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم بما يواكب متطلبات سوق العمل.



كما تفقدت التجهيزات الخاصة لمختبرات الحاسوب المعدة لعقد امتحانات الثانوية العامة في العام المقبل في عدد من مدارس اللواء، وعقدت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية اجتماعًا لمديري ومعلمي المدارس المشاركة في المسح الرئيسي للدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة (PIRLS 2026).



وجرى بحث آليات التحضير والتنفيذ للاختبار، المقرر عقده في نيسان وأيار المقبلين، وأكد مدير الشؤون التعليمية الدكتور رضوان عبيدات أهمية مشاركة المديرية في هذه الدراسة الدولية، لما لها من دور محوري في قياس مستوى طلبة الصف الرابع في مهارات القراءة، ومقارنتها بالمعايير العالمية.



وتمت متابعة أعمال بلديات الأغوار الشمالية، والوسطية، والكرّك، ومعان، والمفرق، في تحسين السلامة المرورية، صيانة الطرق، حملات التوعية، مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتشجير البيئي، وذلك ضمن جهود شاملة لدعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية والشبابية في جميع المحافظات.

