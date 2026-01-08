أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

11:34 م

الوكيل الإخباري- شهدت محافظات المملكة، اليوم الخميس، تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة الشبابية والتنموية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.





ونفذ مركز صحي الكرامة في محافظة العقبة اليوم، مبادرة بيئية لزراعة الحديقة الخارجية للمركز، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي لوزارة الصحة، وانسجامًا مع الخطة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي على مدى 10 سنوات.



وتضمنت المبادرة، زراعة أشتال نباتية وحرجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، ودعم الجهود الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وتحسين البيئة الصحية المحيطة بالمرافق الصحية في المحافظة.



بلدية الوسطية واصلت تنفيذ الأعمال الميدانية ضمن المرحلة النهائية من عطاء إنشاء منتزه الحراج الوطني، حيث يجري حاليًا تعبيد المداخل والممرات الداخلية بالخلطة الإسفلتية الساخنة، تمهيدًا لفتحها أمام المواطنين خلال الفترة القريبة المقبلة.



كما أنهت كوادر البلدية الأعمال الخاصة بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء الأسوار الخارجية والداخلية، بما يضمن جاهزية الموقع وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة لزوار المنتزه.



وتبلغ مساحة المتنزه 35 دونمًا، ويحتوي على أكثر من 500 شجرة بلوط معمرة تضفي جمالية طبيعية مميزة على الموقع.



وقال رئيس لجنة بلدية الوسطية المهندس فتحي خصاونه، إنّ العمل في المشروع يسير وفق الخطة الزمنية المحددة، مؤكدًا أن البلدية تولي هذا المشروع أهمية كبيرة لما يمثّله من خدمة مباشرة لأهالي المنطقة، وتوفير مساحة ترفيهية آمنة ومجهزة للعائلات.



وأضاف، أن البلدية تتابع جميع مراحل العمل عبر كوادرها الهندسية والميدانية لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أن المنتزه سيكون إضافة نوعية للمرافق العامة في اللواء عند تشغيله رسميًا.



كما قام رئيس اللجنة بالاطلاع ميدانيًا على سير العمل في المشروع، وعلى جملة من المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها في مختلف مناطق اللواء، مؤكدًا حرص البلدية على متابعة جميع الأعمال بشكل مباشر لضمان الإنجاز وفق الخطط المعتمدة وتلبية احتياجات المواطنين.



وأكد رئيس اللجنة، أن البلدية مستمرة في تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، والعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية التي تسهم في رفع مستوى الحياة وتعزيز التنمية المحلية في لواء الوسطية.



وبحثت رئيسة بلدية لواء بني عبيد المهندسة منار ردايدة وأعضاء المجلس البلدي مع رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، تعزيز التعاون بين الجانبين، وخاصة في مجال الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع المحلي.



وبحث الشرايري مع وفد البلدية تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال توظيف الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، والمشاركة في تنفيذ المبادرات التي تحقق التنمية المستدامة وتدعم المشاريع المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يجسد الرؤية التكاملية بين القطاع الأكاديمي والعمل البلدي، ويسهم في الارتقاء بالخدمة المجتمعية.



بدورها، أكدت الردايدة أن تفعيل الشراكة بين الجانبين يصب في مصلحة البلدية، ويرتقي بالخدمات المقدمة لأبنائها، إضافة إلى أن الاستفادة من خبرات الجامعة العلمية والأكاديمية ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء لواء بني عبيد في مختلف المجالات.



وتابع مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور زياد الجراح، سير امتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية/2025، في عدد من القاعات الامتحانية، وذلك للاطلاع عن كثب على سير الامتحانات والتأكد من سلامة وانسيابية العملية الامتحانية.



وأعرب الجراح عن ارتياحه للتنظيم المثالي الذي شهدته مراكز الامتحانات، مشيرًا إلى أهمية دور اللجان الإشرافية ورؤساء القاعات والمراقبين في ضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن التنظيم الجيد للامتحانات يسهم في منح الطلبة فرصة متساوية لأداء الامتحانات دون أي تشويش أو انقطاع.



وأشاد الجراح خلال الجولة الميدانية التي رافقته بها رئيس قسم الرقابة الداخلية عبير مطر، بدور الأجهزة الأمنية في تأمين مراكز الامتحانات لضمان سلامة الطلبة والعاملين فيها.



وأعلن رئيس لجنة بلدية المزار الشمالي المهندس مهدي نصير حالة الطوارئ في البلدية، استعدادًا لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع تأثيره الفعلي اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة.



وأكد، أن فرق الطوارئ في البلدية جاهزة للاستجابة الفورية لأي طارئ، حيث تم تجهيز طواقم العمل والمعدات اللازمة لمعالجة أي مشكلات قد تطرأ، داعيًا المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، وتوخي أقصى درجات الحذر من احتمالية انهيارات التربة والصخور في المرتفعات والمنحدرات، وتوخي السائقين الحذر من مخاطر الانزلاقات المائية، مطالبًا بتفقد قنوات تصريف المياه حول منازلهم وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.



كما دعا إلى عدم ربط مزاريب البيوت "السطح" على مناهل الصرف الصحي "المجاري" تجنبًا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



ونوه نصير إلى ضرورة التأكد من وسائل التدفئة واتباع إرشادات مديرية الأمن العام، وعدم ترك المدافئ موقدة أثناء النوم، وتهوية المنازل بشكل دوري، لافتًا إلى أن غرفة الطوارئ في البلدية تتلقى ملاحظات المواطنين على مدار الساعة، ومستعدة للتجاوب معها في حال حدوث أي طارئ، والاتصال على غرف الطوارئ في البلدية على الأرقام التالية: 0772235646، 0799872727.



وترأست مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، الدكتورة بسمة فريحات، اليوم، اجتماع مجلس التطوير التربوي الثاني، بحضور رئيس المجلس عبدالرحمن الطبيشي وأعضاء المجلس، ضمن إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير العملية التعليمية.



وأكدت فريحات، أن مجالس التطوير التربوي تُعد ركيزة أساسية في دعم المدارس وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، وتسهم في تحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية، بما ينعكس إيجابًا على نوعية التعليم والبيئة المدرسية.



وتناول الاجتماع، استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة، ومناقشة التحديات التي تواجه الميدان التربوي، إضافة إلى بحث دور لجان المتابعة والدعم، وعرض الخطط المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بالأداء التربوي وتحسين جودة التعليم.



وثمّنت فريحات جهود رئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي، مؤكدة أن العمل التشاركي والتكامل بين المديرية والمجلس يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التطوير المنشود وخدمة العملية التعليمية.



واختتمت بلدية المزار الشمالي اليوم، دورة "محدد مهارة حلاق رجالي" لـ29 طالبًا، بالتعاون مع مديرية إقليم الشمال للتدريب المهني.



وقال رئيس بلدية المزار الشمالي المهندس مهدي نصير، إن الدورة وفرت فرصًا تدريبية نوعية للطلبة، وربطًا للجانب الأكاديمي بالمهارات المهنية بواقع خمسة أيام أسبوعيًا وعلى مدار ثلاثة أشهر، بما يعكس التزام البلدية ومؤسسة التدريب المهني بتأهيل الشباب وتهيئتهم لسوق العمل.



وأكد، أن الاستثمار في مهارات الشباب لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات العصر، لافتًا إلى ضرورة توفير بيئات تدريبية داعمة تفتح أمام الشباب آفاقًا أوسع للتميز والابتكار، مبينًا أنه من المقرر أن يخضع الطلبة المتدربون لامتحانات نظرية وعملية نهائية في معهد تدريب مهني عجلون لاستكمال متطلبات النجاح في الدورة.



وباشرت بلدية سهل حوران اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال زراعة ألف غرسة حرجية، ضمن مشاركتها في مبادرة التحريج الوطني، وبجهود كوادر البلدية.



وأوضح رئيس لجنة بلدية سهل حوران، وليد القرعان، أن أعمال المرحلة الأولى بدأت في منطقة الطرة، وتحديدًا في شارع الثلاثين، على أن تُستكمل المراحل اللاحقة خلال الأيام المقبلة، وفق خطة متكاملة تستهدف زراعة ستة آلاف غرسة حرجية في مختلف مناطق سهل حوران.



وبيّنت البلدية، أن أعمال التشجير تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الجمالي، وتعزيز الغطاء النباتي، والحد من التلوث البيئي، بما يسهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية.



كما دعت البلدية المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على الأشجار المزروعة، وعدم الاعتداء عليها أو العبث بها، بما يضمن ديمومة هذه الأعمال وتحقيق أهدافها البيئية.



وأشارت البلدية إلى أن أعمال التشجير ستشمل جوانب الطرق الرئيسية والفرعية، والجزر الوسطية، إضافة إلى عدد من المواقع المفتوحة، ومواقع أخرى سيتم تحديدها لاحقًا.



وأعلنت مديرية أشغال محافظة جرش اليوم عن بدء إجراءات طرح مجموعة من عطاءات الطرق الحيوية ضمن موازنة المديرية اللامركزية للعام المالي 2026، وبقيمة إجمالية تقارب 815 ألف دينار، وذلك في إطار خططها لصيانة الطرق الرئيسية والقروية والثانوية، والسلامة المرورية، وأعمال إنارة الطرق في مختلف مناطق المحافظة.



وقالت مديرة أشغال جرش المهندسة إخلاص الخشاشنة، إن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز البنية التحتية للطرق ومعالجة المواقع التي تتطلب صيانة عاجلة، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبينت، أن هذا التحرك المبكر جاء انسجامًا مع إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الأمر الذي أتاح المجال لتسريع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لطرح العطاءات ضمن الأطر الزمنية المحددة.



وأشارت المديرية إلى أن طرح العطاءات يضمن إنجاز عمليات التنفيذ والاستلام وصرف المطالبات المالية ضمن السنة المالية الحالية، وتجنب أي تأخير قد ينعكس سلبًا على سير المشاريع، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمخصصات المرصودة ويخدم أولويات التنمية في المحافظة.

