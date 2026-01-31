أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت بلديات ومؤسسات ومراكز تعليمية وشبابية في مختلف محافظات المملكة اليوم السبت، أنشطة تنموية واحتفالية لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.



ففي محافظة إربد، نفذت بلدية لواء بني عبيد، حملة لإزالة الأكشاك والعربات المخالفة والمقامة بشكل غير قانوني وغير مرخصة في محيط حدائق الملك عبدالله الثاني.

وقالت البلدية في بيان، إن الحملة تهدف الى تنظيم الموقع العام والحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة العامة.



وشاركت غرفة صناعة إربد في معرض الخليج للأغذية "جلف فود 2026" بدورته 31، المتخصص في الصناعات الغذائية، والذي أقيم أخيرا في مدينة دبي بمشاركة واسعة من الشركات العالمية.



وجاءت مشاركة الغرفة من خلال حضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس هاني الشطناوي، وخالد خراشقة، ومأمون خضر، حيث قاموا بجولات على أجنحة الشركات الأردنية المشاركة واطلعوا على منتجاتها وفرصها التصديرية.



وأكد أعضاء المجلس، أهمية معرض جلف فود كمنصة دولية لتعزيز حضور الشركات الأردنية في الأسواق الخارجية، وبناء شراكات تجارية جديدة، مشيرين إلى حرص الغرفة على دعم قطاع الصناعات الغذائية لما له من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.



ونظمت تعاونية كفرسوم الزراعية لمنتجي الرمان، دورة تدريبية حول الرش الشتوي وأهميته في مكافحة الآفات والأمراض الزراعية، بحضور عدد من المزارعين وأبناء المنطقة.



وتناولت محاور الدورة التي قدمها المهندس نبيل عبيدات الحديث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالرش الشتوي والتوقيت المناسب، وأنواع المبيدات والزيوت الشتوية المستخدمة، وبما يساهم في حماية الأشجار وتحسين الإنتاج للموسم القادم.



كما جرى خلال الدورة توزيع معدات على المشاركين دعماً لهم في تطبيق الممارسات الصحيحة داخل مزارعهم.



بدوره أشار رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات الى أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تضعها الجمعية وتنفذها في إطار التمكين ورفع قدرات المزارعين في إدارة البساتين، والوصول إلى أفضل الممارسات الزراعية التي تضمن أفضل محصول كما ونوعاً وبأقل التكاليف، وهو أحد أهم الأهداف التي من أجلها تم تأسيس جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان.



ونفذت مديرية الصحة والسلامة العامة في لواء المزار الشمالي ، حملة نظافة شاملة في وادي الجرون/ المزار الشمالي ضمن حملات النظافة الدورية المستمرة التي تنفذها المديرية للحفاظ على البيئة والصحة العامة.



واشتملت الحملة على إزالة النفايات المتراكمة وتنظيف جوانب الطرق، وذلك بهدف الحد من المظاهر السلبية والحفاظ على المشهد البيئي والصحي في المنطقة، حيث يعتبر وادي الجرون متنفس طبيعي يرتاده المواطنون باستمرار للتنزه.



ونفذ مركز شباب الوسطية، ندوة صحية توعوية بعنوان "الإصابات الرياضية وسبل الوقاية منها"، بمشاركة 55 شابًا من منتسبي المركز، ضمن الفئة العمرية من 12–15 عامًا.



وتناول المدرب مصعب مهيدات، مفهوم الإصابات الرياضية الشائعة التي يتعرض لها الشباب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، موضحا أسباب هذه الإصابات وطرق الوقاية منها، وأهمية عمليات الإحماء قبل التمارين والالتزام بالأساليب الصحيحة في ممارسة الرياضة للحفاظ على سلامة الجسم.



وتطرق إلى أبرز مبادئ الإسعافات الأولية التي تسهم في الحد من آثار الإصابات، مؤكدًا أهمية تبني نمط حياة صحي وآمن يعزز من اللياقة البدنية ويقلل من المخاطر الصحية.



ونظم مركز شباب وشابات كفر الما المدمج، ورشة عمل توعوية بعنوان أهمية العمل التطوعي" بمشاركة 20 شاباً وشابة من منتسبي المركز، ضمن الفئة العمريةمن 12- 15 عاما.



وقدم الورشة الدكتورة فاطمة خريسات بحضور رئيس نادي كفر الما الرياضي خالد السباعي، حيث تناول الحوار مفهوم العمل التطوعي وأهميته، وأنواعه، والأهداف التي تسعى الأنشطة التطوعية إلى تحقيقها على مستوى الفرد والمجتمع.



وبين السباعي أن العمل التطوعي يُعد وسيلة فاعلة في بناء مجتمعات قوية ومترابطة، لما يتيحه من فرص أمام الأفراد لتقديم مساهمات إيجابية وتحقيق أثر ملموس في محيطهم المجتمعي، بما يسهم في تطوير وتنظيم العمل التطوعي داخل المراكز الشبابية.



وفي محافظة جرش، قام رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، بجولة ميدانية لمتابعة استكمال أعمال التشجير في منطقة سوف ومنطقة دير الليات، ضمن جهود البلدية لتعزيز الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي في المدينة واطلع على سير العمل والخطط الموضوعة لاستكمال زراعة الأشجار وتطوير المساحات العامة.



من جهة اخرى، اجرت كوادر بلدية برما في محافظة جرش، أعمال تنظيف موقع مطل سد الملك (العرقوب)، داعية المتنزهين ضرورة عدم القاء النفايات للمحافظة على البيئة.



الى ذلك رعى محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، احتفال المحافظة بيوم الشجرة، الذي أقيم في ساحة مجمع الطفيلة الرياضي، بمشاركة عدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وممثلي الهيئات المجتمعية.



وأكد المشاركون في الاحتفال الذي نظمته مديرية زراعة الطفيلة بالتعاون مع مديرية شباب الطفيلة، ونقابة المهندسين الزراعيين، أهمية زيادة الرقعة الزراعية والمحافظة على الثروة الحرجية، والتوسع في زراعة ساحات المنشآت الشبابية ومنها المجمع الرياضي من خلال زراعته بالأشجار المثمرة والحرجية.



وعلى صعيد متصل، بحث مجلس محافظة الطفيلة خلال جلسة له، خطة المجلس لتنفيذ المشروعات المدرجة على موازنة العام الحالي، والبالغة نحو ستة ملايين دينار، ومتابعة القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وملفات ذات أولوية تهم المحافظة والمجتمع المحلي.



وقال رئيس لجنة مجلس محافظة الطفيلة مصطفى العوران، إن الجلسة تأتي ضمن نهج المجلس في تعزيز العمل التشاركي بين أعضائه، ومواصلة التنسيق المؤسسي، وبما يسهم في دعم المسيرة التنموية والخدمية في المحافظة، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لخدمة الصالح العام وتحقيق تطلعات المواطنين من خلال المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام الحالي.



وفي محافظة البلقاء، بحث مدير شباب المحافظة احمد الحديدي مع مدير التربية والتعليم لقصبة السلط، عبد الجليل الخريسات، سبل التعاون بين المؤسسات التربوية والشبابية من أجل خدمة الطلبة وتهيئة جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع.



وأكد الجانبان ضرورة توعية الطلبة بدور المراكز الشبابية، ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى التعريف بالأهداف والبرامج والخدمات التي تقدمها هذه المراكز وآلية الانتساب للاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تنفيذها، بهدف تمكين الشباب وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.