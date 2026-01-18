أنشطة شبابية وثقافية في الطفيلة وإربد

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات الطفيلة النموذجي، بالتعاون مع جمعية سيدات الطفيلة الخيرية، جلسة تثقيفية حول العنف الرقمي وآثاره السلبية على المجتمع استهدفت 20 شابة إلى جانب أعضاء المركز.

وأشارت المختصة آلاء الربيحات التي حاضرت في الجلسة الى أهمية الوعي بمخاطر العنف الرقمي وطرق التعامل معه وحماية النفس في البيئة الرقمية.



وتطرقت الى مفهوم العنف الرقمي، وأشكاله، وآثاره النفسية والاجتماعية، وسبل الوقاية منه وآليات التعامل القانوني والتوعوي، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية النساء والفتيات من مخاطره المتزايدة.



وجرى خلال الجلسة استعراض أبرز أشكال العنف الرقمي المنتشرة، مثل التنمّر الإلكتروني، والابتزاز و التحرش الرقمي، وانتحال الهوية، وطرق الوقاية والحماية الرقمية، وإعداد كلمات مرور قوية، وتفعيل برامج التحقق، وتأمين الخصوصية على المنصات الإلكترونية.



من جهته قال مدير مديرية شباب الطفيلة سلطان الرواشدة، إن المراكز الشبابية في الطفيلة بدأت بتنفيذ خططها لهذا العام، متضمنة محاضرات وندوات ودورات تدريبية ومبادرات شبابية متنوعة تستهدف تأهيل القطاع الشبابي وإكسابه المهارات الرقمية والمعرفية وتوعينه حيال القضايا المجتمعية.



وفي إربد، عقدت الهيئة العامة للجمعية العربية للفكر والثقافة، اجتماعها السنوي لانتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، بحضور مندوب مديرية ثقافة إربد زياد رشاد مرعي.



وجرى توزيع المناصب على النحو التالي: توفيق أحمد جاد رئيسا للجمعية، شرف عيد نائبا للرئيس، قيس الزعبي أمينا للسر، إبراهيم الزعبي أمينا للصندوق، وعضوية كل من يمان الزعبي، وشهد حسينيات، وفرح صباح، وأحمد عبابنة وأميرة غانم.