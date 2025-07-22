أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من جامعات المملكة، اليوم الثلاثاء، أنشطة وفعاليات متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية وزيادة وعي الطلبة، وصقل شخصياتهم وتنميتها.

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ونظم مركز اللغات في جامعة مؤتة، بالتعاون مع الشركة التقدمية التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول"برمجية تطبيق تعليم اللغة الانجليزية وتسهيل تعليمها لغير الناطقين بها".



وأوضح مدير المشاريع العلمية للشركة، الدكتور عبد الرحمن العبد، فوائد التكنولوجيا الحديثة المسماة "أنجلوب"، والتي تتضمن تجربة "تعليمية فريدة تراعي الأساليب التعليمية الحديثة من خلال إضافة المتعة والألعاب إلى العملية التعليمية واستغلال أوقات الفراغ للطلاب.



وقال مدير المركز الدكتور عيسى الخطبا إن الورشة تسهم في إعداد برمجيات لتدريس اللغات الأجنبية للناطقين بالعربية ولغير الناطقين بها، إضافة إلى دورها في رفع مستوى الكفاءة اللغوية لدى الطلبة الأجانب في الجامعة ومركز اللغات على وجه الخصوص.



وفي إربد، نظمت كلية الصيدلة في جامعة جدارا، بالتعاون مع فريق الكريات الحمراء، فعالية مهنية متميزة بعنوان: "Finding Your Career Path"، بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة الكلية.



وهدفت الفعالية إلى توجيه الطلبة لفهم أوسع لمساراتهم المهنية في مجال الصيدلة، والتعريف بالفرص المتاحة لهم في سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال الاستفادة من خبرات نخبة من المتخصصين في القطاع الصحي والدوائي.



وقال رئيس الجامعة، الدكتور حابس الزبون، إن الجامعة تسعى لربط الجانب الأكاديمي بالواقع المهني، عبر فعاليات نوعية تسهم في إعداد الطلبة وتمنحهم رؤية واضحة لمستقبلهم الوظيفي، مشيدًا بجهود كلية الصيدلة.



وأشار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، الدكتور أحمد رفعت، إلى أهمية اختيار المسار المهني بناءً على معرفة متطلبات السوق، في ضوء التطور المستمر في سوق العمل الأردني والحاجة إلى كفاءات ذات مهارات عالية وقدرة على التكيف.



واستضافت جامعة عجلون الوطنية أعمال المؤتمر السنوي التاسع لمنظمة "جنا" الأكاديمية الأردنيين خريجي أميركا الشمالية، بعنوان: "الزراعة الذكية وتقنيات المياه حلول ذكية لمستقبل الزراعة والمياه في الأردن".



وأكد رئيس الجامعة الدكتور فراس الهنانده أن الجامعة تسعى إلى أن تكون مركزًا للعلم والابتكار وداعمة للمبادرات الريادية في مختلف القطاعات.



وأشار إلى أن استضافة هذا المؤتمر ينسجم مع رؤية الجامعة في تعزيز الشراكات العلمية وتقديم الحلول الذكية والمستدامة للتحديات الوطنية، خصوصًا في مجالي الأمن الغذائي والمائي.



وتضمنت أعمال المؤتمر جلستين حواريتين ناقشت الجلسة الأولى التي شارك فيها الدكتور رضا الخوالدة والدكتور فاضل الزعبي والخبير فؤاد الشيخ التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في ظل شح الموارد الطبيعية والدور الذي يلعبه الابتكار في تجاوز هذه التحديات.