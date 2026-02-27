"أنوار الهدى" تحيي ليلة إنشادية ضمن فعاليات "أماسي رمضان" بالزرقاء

الوكيل الإخباري- شهد مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مساء اليوم الخميس، أمسية رمضانية روحانية ضمن فعاليات "أماسي رمضان" المبارك، إذ صدحت حناجر المنشدين بعبق السيرة النبوية، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والجمال، بحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، وممثلي الهيئات الثقافية وأبناء المجتمع المحلي وجمع من أهالي المحافظة.

اضافة اعلان