الجمعة 2026-02-27 01:16 ص

"أنوار الهدى" تحيي ليلة إنشادية ضمن فعاليات "أماسي رمضان" بالزرقاء

الجمعة، 27-02-2026 12:20 ص

الوكيل الإخباري-    شهد مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مساء اليوم الخميس، أمسية رمضانية روحانية ضمن فعاليات "أماسي رمضان" المبارك، إذ صدحت حناجر المنشدين بعبق السيرة النبوية، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والجمال، بحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، وممثلي الهيئات الثقافية وأبناء المجتمع المحلي وجمع من أهالي المحافظة.

واستضافت الأمسية فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"، التي قدمت باقة من الأناشيد والابتهالات المستلهمة من السيرة العطرة، حيث تناغمت الكلمات مع الألحان في مشهد وجداني حرك المشاعر والوجدان وأشاع أصداء المحبة في القلوب، فيما تفاعل الحضور مع الوصلات الإنشادية التي استحضرت معاني الصفاء الروحي وقيم التسامح والتآخي التي يجسدها الشهر الفضيل.

 
 


