"أنوار الهدى" تحيي ليلة إنشادية ضمن فعاليات "أماسي رمضان" بالزرقاء

واستضافت الأمسية فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"، التي قدمت باقة من الأناشيد والابتهالات المستلهمة من السيرة العطرة، حيث تناغمت الكلمات مع الألحان في مشهد وجداني حرك المشاعر والوجدان وأشاع أصداء المحبة في القلوب، فيما تفاعل الحضور مع الوصلات الإنشادية التي استحضرت معاني الصفاء الروحي وقيم التسامح والتآخي التي يجسدها الشهر الفضيل.
