أهالي الهاشمية في عجلون يشتكون تأخر تعبيد الشوارع

الوكيل الإخباري - اشتكى عدد من أهالي بلدة الهاشمية في محافظة عجلون من تأخر تنفيذ الخلطات الإسفلتية والعطاءات المتعلقة بتعبيد الشوارع، مؤكدين أن أوضاع الطرق المتهالكة تشكل معاناة يومية لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال المواطن فاروق الغرايبة إن الشارع الذي نطالب بتعبيده منذ أربع سنوات لا يزال على حاله، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت تابعة لوزارة الأشغال العامة قبل أن تنتقل إلى مسؤولية بلدية الشفا وتشمل تجمعات سكنية واسعة في الهاشمية وحلاوة والوهادنة ويعاني سكانها من صعوبة الوصول إلى المدارس والمراكز الصحية لا سيما في فصل الشتاء.



من جانبه، قال المواطن محمد الغرايبة، إن واقع بعض الشوارع سيء والسيارات تجد صعوبة في العبور وبعض الأسر تضطر للسير لمسافات طويلة حتى تصل إلى الطريق الرئيسي، داعيًا إلى سرعة تنفيذ مشروعات الصيانة والتعبيد .



وأشار المواطن أحمد بني عطا إلى أن الطرق في المنطقة متهالكة والسيارات لا تستطيع المرور بسهولة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مبينًا أن بعض المركبات لا يمكنها الوصول إلى المنازل مما يضطر الطلبة إلى الصعود سيرًا على الأقدام للوصول إلى الشارع الرئيسي عند ذهابهم إلى مدارسهم مطالبًا بتحسين البنية التحتية وإعطاء الأولوية للمناطق السكنية المكتظة.



من جانبها، أكدت رئيسة لجنة بلدية الشفا المهندسة باسمة العموش أن البلدية تعمل ضمن إمكانيات مالية محدودة، مشيرة إلى أن العديد من المناطق تقع خارج التنظيم ما يتطلب موافقات إضافية من وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل تنفيذ العطاءات.



وبينت أن البلدية استلمت مهامها بمديونية بلغت نحو 2.4 مليون دينار ومخصصات مالية شبه منتهية إلا أنها رغم ذلك تواصل العمل المكثف على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع لتحسين واقع الخدمات.



وأضافت العموش أن البلدية تنتظر توريد 200 حاوية نفايات جديدة ضمن عطاء حكومي إلى جانب شراء مئة برميل نفايات إضافي، كما طرحت استدراجات لتأجير آلية "جك همر" لفتح طرق حيوية وأخرى لتعبيد شارع الخلايل بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، إضافة إلى استدراج لشراء خلطات إسفلتية لترقيع شوارع مناطق الشفا.