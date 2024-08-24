أهالي بلدية الكرك الكبرى على موعد مع تجربة استثنائية من "زين فايبر"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة زين الأردن عن توسيع نطاق المناطق المغطّاة بخدمة الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية "زين فايبر" في المملكة لتشمل محافظة الكرك، من خلال تغطيتها لمناطق بلدية الكرك الكبرى كخطوة أولى، لتمتد إلى بلديات ومناطق أخرى جديدة في محافظة الكرك ومحافظات أخرى خلال المراحل القادمة.



وتوفر خدمة "زين فايبر" لأهالي بلدية الكرك الكبرى عروضاً مميزة تبدأ من 20 ديناراً شهرياً فقط، مع سرعات فائقة تبدأ من 200 ميجابت بالثانية وصولاً إلى 2000 ميجابِت بالثانية، كما توفّر زين تقنية الفايبر لكل غرفة “FTTR” الأحدث لتغطية كاملة في جميع أنحاء المنزل، كما تشمل الخدمة أحدث أجهزة شبكة الواي فاي بتقنية “WiFi6”، وجهاز راوتر متنقل MiFi بسِعة 100 جيجابايت وخطوط اتصال مجانية، بالإضافة إلى اشتراك “TOD” للاستمتاع بمشاهدة أبرز الأحداث الرياضية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الإنترنت الآمن.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الخطوة من زين في إطار التزامها بتوسيع نطاق شبكة "زين فايبر" في المملكة وصولاً إلى تغطية شمولية لكافة محافظات المملكة، بهدف رفد وتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مختلف مناطق وبلديات المملكة بما ينعكس على العملية التنموية ويدفع جهود التطوّر والتحوّل الرقمي، إضافة إلى حرص الشركة على تقديم أفضل تجربة اتصال وإنترنت لزبائنها من الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يلبي متطلباتهم ويتوافق مع تطلّعاتهم.



كما يعكس توسيع نطاق خدمة "زين فايبر" في محافظة الكرك حرص زين على دعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، من خلال تقديم تقنيات حديثة تعزز من قدرة أهالي المحافظة على الاستفادة من الخدمات الرقمية المتطوّرة، كما يسهم هذا التوسّع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة، من خلال دعم الأنشطة التجارية المحلية وتحفيز الابتكار في مجالات التعليم والتجارة والخدمات.



وتعتزم زين مواصلة توسّعها في باقي البلديات والمناطق الأخرى في محافظة الكرك وباقي المحافظات خلال المراحل القادمة، لتصل إلى جميع مشتركيها والراغبين بعيش تجربة استثنائية بما توفره من خدمات مميزة، للمساهمة بإثراء تجربتهم الرقمية، حيث توفّر خدمة "زين فايبر" سرعات عالية وفائقة تسهم بتحسين جودة استخدام التطبيقات والبرامج التي تتطلب سرعات عالية مثل البث المباشر، والألعاب الإلكترونية، والتعلم عن بُعد، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل وتحسين تجربة التعليم والترفيه.