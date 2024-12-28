أودى بحياة شابين أردنيين.. اللحظات الأولى من موقع حادث شيكاغو (فيديو)

وكان قد نعى نشطاء مواقع التواصل الشابين تامر إبراهيم رمان وصلاح الخطاطبة بعد وفاتهما إثر حادث سير في شيكاغو.
ولم يتضح لغاية اللحظة تفاصيل حول نقل الجثمان إلى المملكة أو دفنهما في الولايات المتحدة.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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