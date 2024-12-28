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أودى بحياة شابين أردنيين.. اللحظات الأولى من موقع حادث شيكاغو (فيديو)

الشابان تامر إبراهيم رمان وصلاح الخطاطبة
الشابان تامر إبراهيم رمان وصلاح الخطاطبة
السبت، 28-12-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للقطات الأولى من موقع حادث السير المروع في شيكاغو (الولايات المتحدة) الذي أودى بحياة شابين أردنيين.

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وكان قد نعى نشطاء مواقع التواصل الشابين تامر إبراهيم رمان وصلاح الخطاطبة بعد وفاتهما إثر حادث سير في شيكاغو.


ولم يتضح لغاية اللحظة تفاصيل حول نقل الجثمان إلى المملكة أو دفنهما في الولايات المتحدة.


إنا لله وإنا إليه راجعون

 

 

  


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