أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السواقين والمركبات في رمضان .. تفاصيل

10:23 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722075 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، التابعة لمديرية الأمن العام، عن أوقات دوامها خلال شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان





وأشارت الإدارة إلى أن أوقات الدوام ستكون في مركز الإدارة وأقسام الترخيص المختلفة من الساعة التاسعة والنصف ولغاية الساعة الثالثة مساءً.



وفيما يخص برنامج الترخيص المتنقل، ستكون ساعات الدوام من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا.



كما أعلنت أن ساعات الدوام ستكون للمحطات المتنقلة المسائية من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 1:00 ظهرا وحتى الساعة 5:00 مساء.