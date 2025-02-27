 
الخميس 2025-02-27 11:27 ص
 

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السواقين والمركبات في رمضان .. تفاصيل

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الخميس، 27-02-2025 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، التابعة لمديرية الأمن العام، عن أوقات دوامها خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأشارت الإدارة إلى أن أوقات الدوام ستكون في مركز الإدارة وأقسام الترخيص المختلفة من الساعة التاسعة والنصف ولغاية الساعة الثالثة مساءً.

وفيما يخص برنامج الترخيص المتنقل، ستكون ساعات الدوام من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا.

كما أعلنت أن ساعات الدوام ستكون للمحطات المتنقلة المسائية من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 1:00 ظهرا وحتى الساعة 5:00 مساء.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمطار الغزيرة المميتة قد تساعد في تحسين ظروف الجفاف في عدة مقاطعات أفغانية

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 39 قتيلاً

تعبيرية

أخبار محلية الصناعة والتجارة تحظر الإعلان عن تخفيضات وهمية على الأسعار

استقبال الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

فلسطين الاحتلال يعلّق الإفراج عن 46 أسيرا فلسطينيا

تعبيرية

عربي ودولي لأول مرة .. تحذير عسكري إسرائيلي رفيع المستوى من حملة عسكرية مصرية

جانب من الاحتفال

أخبار محلية السفارة اليابانية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

ا

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

يقفغ

أخبار الشركات كيا تكشف عن التصميم الخارجي الجديد لطراز PV5 الذي سيعيد صياغة مشهد التنقل ضمن فئة المركبات المبنية حسب الطلب PBV

ا

أسواق ومال أسعار الذهب تهبط بفعل صعود الدولار وعوائد السندات



 




الأكثر مشاهدة