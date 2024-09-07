أوقاف إربد الأولى تحتفل بتخريج 65 طالبا من مركز لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف اربد الأولى بتخريج 65 طالبا من المركز الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد عاصم بن ثابت بمنطقة حكما، بحضور جمع غفير من أهل الحي وأولياء أمور الطلبة.

اضافة اعلان