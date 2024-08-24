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أوقاف إربد الأولى تخرّج 33 طالبا بمركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم

تخريج 33 طالبا من المركز الصيفي
تخريج 33 طالبا من المركز الصيفي
السبت، 24-08-2024 08:13 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم السبت، بتخريج 33 طالبا من المركز الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد صلاح الدين بمنطقة أم الجدايل، بحضور جمع غفير من الأهالي وأولياء أمور الطلاب.

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وأكد مدير أوقاف إربد الأولى، عمر الحموري، حرص الوزارة على فتح المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد كل عام خلال العطلة الصيفية

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