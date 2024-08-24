أوقاف إربد الأولى تخرّج 33 طالبا بمركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم

وأكد مدير أوقاف إربد الأولى، عمر الحموري، حرص الوزارة على فتح المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد كل عام خلال العطلة الصيفية
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