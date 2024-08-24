أوقاف إربد الأولى تخرّج 33 طالبا بمركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم السبت، بتخريج 33 طالبا من المركز الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد صلاح الدين بمنطقة أم الجدايل، بحضور جمع غفير من الأهالي وأولياء أمور الطلاب.

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