أوقاف إربد الأولى تنظم أنشطة توعوية

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية أوقاف إربد الأولى، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، ورشة توعوية في مركز مسجد أبو هريرة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة بيت راس، تناولت آفة المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع.

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وأكد مدير المديرية، عمر الحموري، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومن خلال المراكز الصيفية، على تنمية معارف الطلاب وتزويدهم بالمهارات الحياتية، إلى جانب تعليمهم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.



وقدّم النقيب محمد الزعبي من مديرية الأمن العام شرحًا حول أنواع المخدرات، وأساليب المروجين في استدراج الشباب، مبينًا الآثار النفسية والجسدية الخطيرة لتعاطيها، وانعكاساتها السلبية على مستقبل الأفراد والمجتمع.



وفي سياق متصل، نظّمت المديرية ورشة توعوية لطلبة مركز مسجد حسن التل في الحي الشرقي بعنوان: "الدفاع المدني ودوره في حماية الأرواح والممتلكات"، وهدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلامة العامة.



وتناول المقدم علاء الملكاوي من مديرية الدفاع المدني خلال الورشة مهام الدفاع المدني، مؤكدًا أهمية الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحوادث، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة في احتمالات الحرائق وحوادث التسمم الغذائي.



وعقدت المديرية ورشة توعوية في مركز مسجد طيبة المباركة بمنطقة البارحة بعنوان: "كيفية التعامل مع صيف آمن"، قدّمها النقيب محمد الملكاوي من مديرية الدفاع المدني.