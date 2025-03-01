أوقاف إربد الأولى والثانية تطلقان برنامجهما الوعظي لشهر رمضان

وأكد مديرا أوقاف إربد الأولى عمر الحموري، والثانية عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن الخطة تتضمن جملة من المحاضرات الدينية والخطب والدروس، فضلا عن عقد المجالس العلمية، ضمن موضوعات تتناول القضايا والظواهر الاجتماعية السلبية التي يعانيها المجتمع المحلي من خلال المساجد، ووسائل التواصل الاجتماعي.
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