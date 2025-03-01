 
السبت 2025-03-01 10:58 م
 

أوقاف إربد الأولى والثانية تطلقان برنامجهما الوعظي لشهر رمضان

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الاوقاف
السبت، 01-03-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديريتا أوقاف اربد الأولى والثانية، اليوم السبت، خطتهما التوعوية والتثقيفية لشهر رمضان المبارك، في مختلف مساجد المحافظة.

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وأكد مديرا أوقاف إربد الأولى عمر الحموري، والثانية عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن الخطة تتضمن جملة من المحاضرات الدينية والخطب والدروس، فضلا عن عقد المجالس العلمية، ضمن موضوعات تتناول القضايا والظواهر الاجتماعية السلبية التي يعانيها المجتمع المحلي من خلال المساجد، ووسائل التواصل الاجتماعي.

 
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