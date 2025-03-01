أوقاف إربد الأولى والثانية تطلقان برنامجهما الوعظي لشهر رمضان

الوكيل الإخباري- أطلقت مديريتا أوقاف اربد الأولى والثانية، اليوم السبت، خطتهما التوعوية والتثقيفية لشهر رمضان المبارك، في مختلف مساجد المحافظة.

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