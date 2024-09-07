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أوقاف إربد الأولي تحتفل بتخريج 65 طالبا من مركز لتحفيظ القرآن

وزارة الاوقاف
وزارة الأوقاف
السبت، 07-09-2024 08:48 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديرية أوقاف اربد الأولى بتخريج 65 طالبا من المركز الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد عاصم بن ثابت بمنطقة حكما، بحضور جمع غفير من أهل الحي وأولياء أمور الطلبة.

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وأكد مدير أوقاف اربد الأولى عمر الحموري لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم السبت، حرص وزارة الأوقاف على فتح المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد كل عام خلال العطلة الصيفية ليجتمع طلبتنا على مائدة القرآن الكريم وتعلم الآداب والقيم الإسلامية والحديث الشريف.

 
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