أوقاف إربد الأولي تحتفل بتخريج 65 طالبا من مركز لتحفيظ القرآن

وأكد مدير أوقاف اربد الأولى عمر الحموري لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم السبت، حرص وزارة الأوقاف على فتح المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد كل عام خلال العطلة الصيفية ليجتمع طلبتنا على مائدة القرآن الكريم وتعلم الآداب والقيم الإسلامية والحديث الشريف.
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