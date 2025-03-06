"أوقاف إربد الثانية" تطلق مبادرة بمركز أحداث إربد

وقال مدير أوقاف اربد الثانية عبد السلام نصير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوازع الديني لدى المنتفعين في المركز، وتوفير بيئة إيمانية لهم خلال شهر رمضان الفضيل، وتوفير الدعم الروحي والمعنوي للمنتفعين، ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، وإشراك المنتفعين في الأنشطة الدينية والاجتماعية، وتعزيز شعورهم بالانتماء للمجتمع، إضافة إلى الإسهام في إصلاح وتأهيل المنتفعين، وتوجيههم نحو الطريق الصحيح.
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