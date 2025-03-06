"أوقاف إربد الثانية" تطلق مبادرة بمركز أحداث إربد

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف إربد الثانية بمركز أحداث إربد للموقوفين والمحكومين مبادرة "ولتصنع على عيني"، حيث سيتم إحياء ليالي رمضان المباركة بإقامة صلاة العشاء والتراويح، وتقديم دروس وعظية وتوجيهات دينية للمنتفعين.

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