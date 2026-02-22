أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

وتأتي هذه المجالس تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وترجمةً لرؤية الوزارة في تعزيز المرجعية العلمية وضبط الخطاب الديني.
وأشار مدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط، الى خصائص القرآن الكريم من حيث حفظه من التحريف والتبديل، وإعجاز بيانه و تشريعه، و حجيته بوصفه المصدر الأول الذي تُبنى عليه سائر الأدلة والأحكام.
