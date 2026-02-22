أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الإخباري- أقامت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول في صحن مسجد الفيحاء بمحافظة إربد، ضمن سلسلة المجالس العلمية الهاشمية التي تُعقد في شهر رمضان في مختلف محافظات المملكة.

وتأتي هذه المجالس تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وترجمةً لرؤية الوزارة في تعزيز المرجعية العلمية وضبط الخطاب الديني.