الأحد 2026-02-22 11:45 م

أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 22-02-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-   أقامت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول في صحن مسجد الفيحاء بمحافظة إربد، ضمن سلسلة المجالس العلمية الهاشمية التي تُعقد في شهر رمضان في مختلف محافظات المملكة.

وتأتي هذه المجالس تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وترجمةً لرؤية الوزارة في تعزيز المرجعية العلمية وضبط الخطاب الديني.


وأشار مدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط، الى خصائص القرآن الكريم من حيث حفظه من التحريف والتبديل، وإعجاز بيانه و تشريعه، و حجيته بوصفه المصدر الأول الذي تُبنى عليه سائر الأدلة والأحكام.

 
 


