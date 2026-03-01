أوقاف إربد الثانية تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

ويأتي انعقاد المجلس بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور نائل إبداح، ومدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط تأكيدا على دعم المؤسسات الرسمية لهذه المجالس التي تجسد النهج العلمي الوسطي الذي تقوم عليه رسالة وزارة الأوقاف.
وتناول المجلس الذي أدار الحديث خلاله رئيس قسم الموارد الدكتور محمد الرجوب، حجية السنة ودورها في بيان أحكام القرآن الكريم، ومسؤولية العلماء والمؤسسات الدينية في بيانها للناس وبما يراعي مقاصد الشريعة، ويجمع بين النص والفهم الرشيد ويحفظ ثوابت الدين ويواكب متغيرات العصر.
وقال الدكتور عبد الرؤوف بني عيسى من وزارة الأوقاف، إن السنة النبوية تمثل (نظام الدين) وحصنه المتين، داعيا إلى مزيد من العناية بها علميا و منهجيا، وتعزيز حضور السنة في الحياة العامة.
