أوقاف إربد الثانية تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني، بعنوان "السنة النبوية ثاني المصادر فيها البيان و التبين" في صحن مسجد الفيحاء.

ويأتي انعقاد المجلس بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور نائل إبداح، ومدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط تأكيدا على دعم المؤسسات الرسمية لهذه المجالس التي تجسد النهج العلمي الوسطي الذي تقوم عليه رسالة وزارة الأوقاف.



وتناول المجلس الذي أدار الحديث خلاله رئيس قسم الموارد الدكتور محمد الرجوب، حجية السنة ودورها في بيان أحكام القرآن الكريم، ومسؤولية العلماء والمؤسسات الدينية في بيانها للناس وبما يراعي مقاصد الشريعة، ويجمع بين النص والفهم الرشيد ويحفظ ثوابت الدين ويواكب متغيرات العصر.