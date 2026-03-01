الأحد 2026-03-01 09:53 م

أوقاف إربد الثانية تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

ب
جانب من المجلس
 
الأحد، 01-03-2026 08:13 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني، بعنوان "السنة النبوية ثاني المصادر فيها البيان و التبين" في صحن مسجد الفيحاء.

اضافة اعلان


ويأتي انعقاد المجلس بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور نائل إبداح، ومدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط تأكيدا على دعم المؤسسات الرسمية لهذه المجالس التي تجسد النهج العلمي الوسطي الذي تقوم عليه رسالة وزارة الأوقاف.


وتناول المجلس الذي أدار الحديث خلاله رئيس قسم الموارد الدكتور محمد الرجوب، حجية السنة ودورها في بيان أحكام القرآن الكريم، ومسؤولية العلماء والمؤسسات الدينية في بيانها للناس وبما يراعي مقاصد الشريعة، ويجمع بين النص والفهم الرشيد ويحفظ ثوابت الدين ويواكب متغيرات العصر.


وقال الدكتور عبد الرؤوف بني عيسى من وزارة الأوقاف، إن السنة النبوية تمثل (نظام الدين) وحصنه المتين، داعيا إلى مزيد من العناية بها علميا و منهجيا، وتعزيز حضور السنة في الحياة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية "الطيران المدني": الأجواء الأردنية مفتوحة وحركة الطيران مستقرة

ز

أسواق ومال الذهب يقفز مع تصاعد الحرب على إيران وسط إقبال واسع على الملاذات الآمنة

عطلة

خاص بالوكيل تعطيل دوام جميع الموظفين في أمانة عمّان غداً

و

عربي ودولي ترامب: أغرقنا 9 سفن إيرانية وتم تدمير مقر البحرية

و

أخبار محلية الأمن: 5 إصابات بسقوط شظايا في شمال ووسط المملكة

و

عربي ودولي العراق يمدد إغلاق أجوائه

و

شؤون برلمانية أبو هنية: أمن التزود بالطاقة جزء من الأمن الوطني وتسريع البدائل أولوية استراتيجية

ب

أخبار محلية الهاشمية للمصابين العسكريين تزور منتسبيها في جرش وعجلون



 






الأكثر مشاهدة