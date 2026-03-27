"أوقاف إربد الثانية" تكرّم المشاركين برنامج التحفيظ الرمضاني

الجمعة، 27-03-2026 11:32 م
الوكيل الإخباري-  أقامت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الجمعة، حفلًا لتكريم الطلبة المشاركين في برنامج التحفيظ الرمضاني في صحن مسجد البشرى بعد صلاة الجمعة مباشرة.اضافة اعلان


وقال مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ فراس أبو خيط، إن هذه الأنشطة المباركة تأتي ضمن رسالة وزارة الأوقاف في العناية بكتاب الله تعالى، وتشجيع الأبناء على حفظه وتدبره، مؤكداً استمرار دعم حلقات التحفيظ ورعايتها.

وقال مشرف الدار الشيخ عقبة عبابنة، إن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد الطلبة ومتابعة أولياء الأمور، مشيرًا إلى حرص الدار على استثمار شهر رمضان في ترسيخ حفظ القرآن الكريم في نفوس الطلبة.

وجرى خلال الحفل توزيع الجوائز على 33 طالبًا أتمّوا حفظ سورة السجدة خلال شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مميزة عكست حرص القائمين على غرس محبة القرآن الكريم في نفوس الناشئة.

وعبّر أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم لهذه الجهود المباركة، مثمنين دور القائمين على دار القرآن الكريم في احتضان أبنائهم وتعليمهم كتاب الله، سائلين الله أن يجزي الجميع خير الجزاء.
 
 


