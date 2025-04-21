"أوقاف إربد الثانية" تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

وقال رئيس قسم دور القرآن الكريم في المديرية فؤاد العودات إن المبادرة استهدفت طلاب الصف التاسع والعاشر تحت عنوان "الولاء والانتماء ضرورة للأجيال"، وتهدف إلى تقديم وإعطاء محاضرات تربوية تركز على بناء شخصية الطالب المتزنة، والتأكيد على أهمية تربية الأجيال على الانتماء والولاء للأردن وقيادته الهاشمية، وقيمة البناء و الغرس ليكون الوطن مكانا آمنا مطمئنا في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
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