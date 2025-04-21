"أوقاف إربد الثانية" تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية أوقاف اربد الثانية، اليوم الاثنين، مبادرة "يدا بيد لبناء جيل الغد"، واستهدفت مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين في الحي الجنوبي، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم لمحافظة إربد.

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