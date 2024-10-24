أوقاف إربد الثانية تواصل تنفيذ مبادرة "يدا بيد لبناء جيل الغد"

وتهدف المبادرة التي تستهدف طلاب الصف التاسع والعاشر والأول ثانوي، إلى تقديم وإعطاء محاضرات تربوية تركز على بناء شخصية الطالب المتزنة والمحافظة على الطلاب من الانحراف الأخلاقي و الإدمان على المخدرات ومن الأفكار المنحرفة.
وقدم رئيس قسم دور القرآن الكريم بمديرية أوقاف إربد الثانية فؤاد العودات نبذة تعريفية حول المبادرة وموضوعات عن مهارات إدارة الذات والوقت والثقة بالنفس والتفكير الناقد وتطبيقها بأسلوب صحيح وحل المشكلات التي تواجه الطلاب، فضلا عن محور التماسك الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في إربد
-
إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس
-
عبور 105 شاحنات مساعدات أردنية إلى قطاع غزة
-
نشر تعليمات الاستقطاب والتعيين في عدد الجريدة الرسمية المقبل
-
الصفدي يلتقي عددا من نظرائه في باريس
-
بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والملحقية الثقافية التركية
-
"هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية
-
وزير الثقافة يؤكد دور جمعية أيلة في تعزيز الثقافة والفنون