أوقاف إربد الثانية تواصل تنفيذ مبادرة "يدا بيد لبناء جيل الغد"

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية أوقاف إربد الثانية اليوم الخميس، تنفيذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"، حيث استهدفت المبادرة مدرسة الحسين بن طلال لمنطقة سال للصف العاشر، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم لألوية قصبة إربد والمزار الشمالي وبني عبيد.

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وتهدف المبادرة التي تستهدف طلاب الصف التاسع والعاشر والأول ثانوي، إلى تقديم وإعطاء محاضرات تربوية تركز على بناء شخصية الطالب المتزنة والمحافظة على الطلاب من الانحراف الأخلاقي و الإدمان على المخدرات ومن الأفكار المنحرفة.