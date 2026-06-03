أوقاف إربد تباشر أعمال المسح الميداني لمساجدها

وتنفذ المديرية أعمال المسح من خلال فرق ميدانية متخصصة تتولى جمع وتوثيق البيانات الجغرافية والفنية الخاصة بالمساجد وفق أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز دقة المعلومات وتحديثها بشكل مستمر.
وقال مدير المديرية الدكتور رائد جروان، إن المبادرة تأتي انسجاما مع توجهات وزارة الأوقاف الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابا على كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في دعم عمليات التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار، إلى جانب توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تخدم المشاريع والخطط المستقبلية.
وثمن جهود وزارة الأوقاف لتطوير قطاع المساجد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المشروع يجسد نهج التحديث والتطوير الذي تنتهجه الوزارة في مختلف مجالات عملها.
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