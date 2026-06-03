الأربعاء 2026-06-03 04:51 م

أوقاف إربد تباشر أعمال المسح الميداني لمساجدها

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مسجد إربد الكبير
 
الأربعاء، 03-06-2026 04:22 م

الوكيل الإخباري - باشرت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الأربعاء ، تنفيذ أعمال المسح الميداني الشامل للمساجد الواقعة ضمن اختصاصها، وذلك ضمن المشروع الوطني لوزارة الأوقاف الهادف إلى إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية موحدة لجميع مساجد المملكة.

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وتنفذ المديرية أعمال المسح من خلال فرق ميدانية متخصصة تتولى جمع وتوثيق البيانات الجغرافية والفنية الخاصة بالمساجد وفق أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز دقة المعلومات وتحديثها بشكل مستمر.


وقال مدير المديرية الدكتور رائد جروان، إن المبادرة تأتي انسجاما مع توجهات وزارة الأوقاف الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابا على كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في دعم عمليات التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار، إلى جانب توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تخدم المشاريع والخطط المستقبلية.


وثمن جهود وزارة الأوقاف لتطوير قطاع المساجد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المشروع يجسد نهج التحديث والتطوير الذي تنتهجه الوزارة في مختلف مجالات عملها.

 
 


gnews

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