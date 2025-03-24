أوقاف إربد تطلق مبادرة" فرحة عيد" لكسوة 500 أسرة

وثمن الدور الإيجابي الذي تقوم بها اللجنة والمحسنون على دعمهم المتواصل لهذه الأسر، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من أجل دعم العمل الخيري.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بمسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر في عمان
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
جلسة حوارية بالعقبة بمناسبة يوم المرأة العالمي
-
أوقاف الكرك تفتتح المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
اجتماعان حكوميان مع كتلتي جبهة العمل والميثاق النيابيتين
-
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع
-
محاضرة حول الجرائم الإلكترونية في جامعة آل البيت
-
الديوان الملكي يعزي الحجايا والقرعان