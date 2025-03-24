أوقاف إربد تطلق مبادرة" فرحة عيد" لكسوة 500 أسرة

الوكيل الإخباري- أطلقت لجنة زكاة الحي الهاشمي التابعة لمديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الاثنين، معرض الملابس الخيري "مبادرة فرحة عيد "، والذي يهدف لكسوة 500 أسرة منتفعة من اللجنة.

اضافة اعلان

وقال مساعد محافظ اربد لشؤون التنمية الدكتور غيث عبيدات، إن المبادرة تقع ضمن المسؤولية المجتمعية لإدخال الفرحة والسرور على الأسر المعوزة و المحتاجة من خلال تامين وتوفير مستلزماتها من ألبسة العيد.