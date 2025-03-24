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أوقاف إربد تطلق مبادرة" فرحة عيد" لكسوة 500 أسرة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وزارة الاوقاف
 
الإثنين، 24-03-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت لجنة زكاة الحي الهاشمي التابعة لمديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الاثنين، معرض الملابس الخيري "مبادرة فرحة عيد "، والذي يهدف لكسوة 500 أسرة منتفعة من اللجنة.

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وقال مساعد محافظ اربد لشؤون التنمية الدكتور غيث عبيدات، إن المبادرة تقع ضمن المسؤولية المجتمعية لإدخال الفرحة والسرور على الأسر المعوزة و المحتاجة من خلال تامين وتوفير مستلزماتها من ألبسة العيد.


وثمن الدور الإيجابي الذي تقوم بها اللجنة والمحسنون على دعمهم المتواصل لهذه الأسر، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من أجل دعم العمل الخيري.

 
 
gnews

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