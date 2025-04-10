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"أوقاف إربد" تعقد امتحان المستوى للأئمة بالإجازة القرآنية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
 
الخميس، 10-04-2025 06:11 م

الوكيل الإخباري-   نظمت لجنة التلاوة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، امتحانات المستويات الأول والثاني والثالث في الإجازة القرآنية والتلاوة، لموظفي مديريتي أوقاف إربد الأولى والثانية من الأئمة.

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وقال مدير أوقاف إربد الأولى، عمر الحموري، إن هذه الامتحانات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال رفع كفاءة الأئمة والمؤذنين وتعزيز قدراتهم وكفاءتهم في مجال التلاوة والأحكام الشرعية.

 
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