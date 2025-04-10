"أوقاف إربد" تعقد امتحان المستوى للأئمة بالإجازة القرآنية

وقال مدير أوقاف إربد الأولى، عمر الحموري، إن هذه الامتحانات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال رفع كفاءة الأئمة والمؤذنين وتعزيز قدراتهم وكفاءتهم في مجال التلاوة والأحكام الشرعية.
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