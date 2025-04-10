"أوقاف إربد" تعقد امتحان المستوى للأئمة بالإجازة القرآنية

الوكيل الإخباري- نظمت لجنة التلاوة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، امتحانات المستويات الأول والثاني والثالث في الإجازة القرآنية والتلاوة، لموظفي مديريتي أوقاف إربد الأولى والثانية من الأئمة.

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