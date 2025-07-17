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"أوقاف إربد" تنظم ورشة عن آفة المخدرات

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الخميس، 17-07-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية أوقاف اربد الأولى، اليوم الخميس، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، ورشة توعوية عن آفة المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع لطلاب مركز مسجد القعقاع بن عمرو في منطقة حنينا.

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وحاضر بالورشة من مديرية الأمن العام النقيب محمد الزعبي، حيث تطرق إلى أنواع المواد المخدرة وتأثيراتها الخطيرة على الفرد والمجتمع.


وأكد مشرف المركز أحمد أبو الهيجا، أهمية التوعية المبكرة ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الشباب والأطفال من الوقوع في براثن هذه الآفة المدمرة.

 
 
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