"أوقاف إربد" تنظم ورشة عن آفة المخدرات

وحاضر بالورشة من مديرية الأمن العام النقيب محمد الزعبي، حيث تطرق إلى أنواع المواد المخدرة وتأثيراتها الخطيرة على الفرد والمجتمع.
وأكد مشرف المركز أحمد أبو الهيجا، أهمية التوعية المبكرة ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الشباب والأطفال من الوقوع في براثن هذه الآفة المدمرة.
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