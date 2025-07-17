"أوقاف إربد" تنظم ورشة عن آفة المخدرات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف اربد الأولى، اليوم الخميس، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، ورشة توعوية عن آفة المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع لطلاب مركز مسجد القعقاع بن عمرو في منطقة حنينا.

اضافة اعلان



وحاضر بالورشة من مديرية الأمن العام النقيب محمد الزعبي، حيث تطرق إلى أنواع المواد المخدرة وتأثيراتها الخطيرة على الفرد والمجتمع.