"أوقاف إربد" و"الكورة" تعقدان أولى المجالس العلمية الهاشمية

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول لهذا العام بعنوان: "القرآن أول المصادر استدلالا وأقواها اعتبارا"، في صحن المسجد الهاشمي، بحضور مساعد محافظ إربد، الدكتور عبدالله الحياري، والأئمة والوعاظ في المحافظة.

اضافة اعلان



وأشار مدير المديرية، الدكتور رائد جروان، إلى أن المجالس العلمية نهج هاشمي دأبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بتوجيهات مباشرة من وزير الأوقاف، على إقامتها في جميع محافظات المملكة.



وتحدث المدرس على كرسي الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الكبير في عمان، عبد الرحمن عمورة، عن حجية القرآن الكريم، موضحا كيفية جمعه واهتمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصوله إلينا كاملا صحيحا ومتواترا قطعي الثبوت، ما يجعله أول المصادر استدلالا وأقواها اعتبارا.



من جهتها، نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة مجلسها العلمي الهاشمي الأول، برعاية متصرف اللواء بلال الرفايعة، وبمشاركة أئمة ووعاظ وفعاليات رسمية وأهلية.



وأكد مدير المديرية، عبد السلام نصير، أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، والمتفرد بخصائصه الربانية في الثبوت والدلالة، والمحفوظ من التحريف، ما يجعله حجة ملزمة للناس كافة.



من جانبه، استعرض عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد الطلافحة، خصائص القرآن الكريم، مبينا أنه رباني المصدر، معجز في لفظه ومعناه، ومحفوظ من التحريف، وشامل لمختلف جوانب الحياة، ويتسم بالثبات والصلاحية لكل زمان ومكان.