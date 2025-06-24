"أوقاف الأغوار الشمالية" تجهز 70 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري- جهزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، 70 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية، تحت شعار " يدا بيد نحمي اجيال الغد من المخدرات " .

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