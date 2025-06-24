"أوقاف الأغوار الشمالية" تجهز 70 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن

وقال مدير أوقاف اللواء الدكتور أيمن الخشاشنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إنه سيشرف على تلك المراكز وعاظا وواعظات وأئمة أكفياء من حملة الشهادات الشرعية والإدارة والدورات في التلاوة والتجويد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 30 مركزا للذكور و 40 للإناث.
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