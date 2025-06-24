الثلاثاء 2025-06-24 04:44 م
 

"أوقاف الأغوار الشمالية" تجهز 70 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
 
الثلاثاء، 24-06-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   جهزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، 70 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية، تحت شعار " يدا بيد نحمي اجيال الغد من المخدرات " .

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وقال مدير أوقاف اللواء الدكتور أيمن الخشاشنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إنه سيشرف على تلك المراكز وعاظا وواعظات وأئمة أكفياء من حملة الشهادات الشرعية والإدارة والدورات في التلاوة والتجويد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 30 مركزا للذكور و 40 للإناث.

 
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