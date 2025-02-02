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أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

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جانب من الاحتفال
الأحد، 02-02-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري- احتفت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، في قاعة مسجد محمود البشير الغزاوي، ببلدة المشارع، بذكرى الإسراء والمعراج.

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وأكد مدير أوقاف اللواء، الشيخ خالد القضاة، خلال الاحتفال الذي رعاه متصرف اللواء خالد الكساسبة، أهمية المعاني السامية والدروس والعبر المستقاة من معجزة الإسراء والمعراج التي تبث في أبناء الأمة العزم على إخلاصهم للدين الإسلامي الحنيف وحفظ مقدساتهم.


وأشار إلى تجسيد الذكرى لمكانة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك كقبلة أولى للمسلمين، والدور الهاشمي في رعاية المقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي في سبيلها، مؤكدا التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، والتي تمثل الحماية الشرعية لها.


وقال مساعد مدير الإفتاء الأسبق في القوات المسلحة، الدكتور محمد الشرع، إن الاحتفال بذكرى رحلة الإسراء والمعراج يمثل تأكيدا على حق المسلمين في القدس وفلسطين، ومكانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، وإن قدرة الله تتجلى في كل حدث من أحداث الأمة الإسلامية، وتجلت في تلك الرحلة الإعجازية.


وأشار إلى أن الذكرى جاءت لتثبيت فكرة الوحدة في يقين الأمة، وترمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين من حيث الإسراء إلى بيت المقدس من البيت العتيق في مكة المكرمة.


وأطلقت مديرية الأوقاف خلال الحفل مبادرة "نفحات شعبانية" الهادفة إلى تهيئة مساجد اللواء لاستقبال شهر رمضان المبارك.


وأختتم الحفل الذي أداره رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية، قصي أبو صهيون، بفقرات إنشادية ومدائح نبوية لطلبة المراكز القرآنية.

 
gnews

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