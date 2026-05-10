"أوقاف الأغوار الشمالية" تطلق مبادرة لتكريم المصحف الشريف

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية مبادرة بعنوان "تكريم المصحف الشريف"، بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ ثقافة احترام كتاب الله تعالى والمحافظة على قدسيته، من خلال جمع المصاحف التالفة والممزقة والتعامل معها وفق الأحكام والضوابط الشرعية المعتمدة.

وقال مدير المديرية الدكتور عمر بني ياسين، إن المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية التي تضطلع بها المديرية في خدمة بيوت الله والعناية بالمصحف الشريف، مؤكدا أهمية ترسيخ السلوك الصحيح في التعامل مع كلام الله تعالى، وعدم ترك المصاحف التالفة عرضة للإهمال.

 
 


