أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان "القرآن الكريم أول المصادر استدلالا وأقواها اعتبارا "، في مسجد الشونة الشمالية الكبير، برعاية متصرف اللواء خالد الكساسبة، ومشاركة فعاليات رسمية وأهلية.

وقال الكساسبة، إن اللقاءات تعزز القيم الدينية والوطنية، وترسخ مكانة القرآن الكريم كمصدر أول للتشريع، مشيرا إلى أن تفاعل المجتمع المحلي يعكس وعي أبنائه وحرصهم على طلب العلم الشرعي الصحيح، بما يسهم في ترسيخ الوسطية والاعتدال.



من جهته، أوضح مدير مديرية أوقاف الأغوار الشمالية الدكتور عمر بني ياسين، أن المجالس العلمية الهاشمية تجسد العناية المستمرة بكتاب الله تعالى، وتؤصل لمنهجية الاستدلال الصحيح بأحكامه، بما يسهم في ترسيخ الفهم السليم للنصوص الشرعية.



وأدار الجلسة مفتش إقليم الشمال ، الدكتور أيمن خشاشنة، مبينا أن القرآن الكريم هو المصدر الأول والأقوى في الاستدلال، وأن فهمه وفق منهج علمي منضبط يشكل الضامن لصحة الاستنباط وسلامة الفهم.



بدوره، تناول الدكتور محمد الثلجي من جامعة اليرموك، خصائص القرآن الكريم وحجيته وأحكامه، مؤكدا أنه كلام الله المنزل المحفوظ من التحريف، والمتعبد بتلاوته، والمشتمل على أصول الدين وقواعد التشريع، وأن حجيته قطعية من حيث الثبوت، وهو المرجع الأعلى الذي تعرض عليه سائر الأدلة.