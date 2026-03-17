"أوقاف الأغوار الشمالية" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الختامي

03:39 م

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الرابع والختامي في مسجد الشونة الشمالية الكبير، بحضور مساعد متصرف اللواء، معتصم الشريدة، وجمع من الأئمة والوعاظ وأبناء المجتمع المحلي.





وأكد مدير الأوقاف الدكتور عمر بني ياسين، أهمية المجالس العلمية الهاشمية في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ونشر العلم الشرعي القائم على الفهم الصحيح للنصوص، وربط الناس بالعلماء ومصادر المعرفة الموثوقة، خاصة في شهر رمضان المبارك.



من جانبه، تناول أستاذ الشريعة، الدكتور عبد الله الخشاشنة، عددا من القضايا العلمية في علم أصول الفقه، وحجية القياس وأركانه بوصفه أحد الأدلة الشرعية المعتبرة، مبينا أركانه الأساسية المتمثلة في الأصل والفرع وحكم الأصل وعلة الحكم، مع تقديم أمثلة تطبيقية توضح هذا الباب الأصولي.



وأشار إلى أهمية العمل بالقياس وفق ضوابطه الأصولية في العصر الحاضر، في ظل ما يشهده الواقع من مستجدات تتطلب تفعيل أدوات الاجتهاد بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الناس.



وأكد الخشاشنة، أن الشريعة الإسلامية تمتاز بالمرونة والشمول وقدرتها على مواكبة التطورات، من خلال منهج علمي يقوم على فهم النصوص واستنباط الأحكام بما ينسجم مع الواقع دون الإخلال بالثوابت.







