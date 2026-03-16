أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا السابع

جانب من المجلس
 
الإثنين، 16-03-2026 08:04 م

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، مجلس الفُتيا الرمضاني السابع في مسجد الشونة الشمالية الكبير، بهدف تعزيز التواصل مع أبناء المجتمع المحلي، وإتاحة المجال لطرح الأسئلة والاستفسارات الشرعية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة الدينية والاجتماعية.

وتحدث مفتي اللواء الدكتور شادي مقدادي عن فضل الاعتكاف في الإسلام، مبيناً أنه من السنن العظيمة التي تعزز روح العبادة والخلوة مع الله تعالى، لا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون على التفرغ للطاعة والذكر وقراءة القرآن طلباً لرضا الله تعالى.


واستعرض الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتكاف من حيث شروطه وآدابه وما ينبغي على المعتكف الالتزام به داخل المسجد، مؤكدا أنه يمثل فرصة مهمة لمراجعة النفس وتعزيز الصلة بالله تعالى.


وتطرق مقدادي إلى فضل ليلة القدر، مشيرا إلى مكانتها العظيمة في الإسلام، وأنها خير من ألف شهر، وتتجلى فيها الرحمات والبركات، ويحرص المسلمون على إحيائها بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






