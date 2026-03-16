أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا السابع

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، مجلس الفُتيا الرمضاني السابع في مسجد الشونة الشمالية الكبير، بهدف تعزيز التواصل مع أبناء المجتمع المحلي، وإتاحة المجال لطرح الأسئلة والاستفسارات الشرعية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة الدينية والاجتماعية.

وتحدث مفتي اللواء الدكتور شادي مقدادي عن فضل الاعتكاف في الإسلام، مبيناً أنه من السنن العظيمة التي تعزز روح العبادة والخلوة مع الله تعالى، لا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون على التفرغ للطاعة والذكر وقراءة القرآن طلباً لرضا الله تعالى.



واستعرض الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتكاف من حيث شروطه وآدابه وما ينبغي على المعتكف الالتزام به داخل المسجد، مؤكدا أنه يمثل فرصة مهمة لمراجعة النفس وتعزيز الصلة بالله تعالى.