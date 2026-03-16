أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا السابع

وتحدث مفتي اللواء الدكتور شادي مقدادي عن فضل الاعتكاف في الإسلام، مبيناً أنه من السنن العظيمة التي تعزز روح العبادة والخلوة مع الله تعالى، لا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون على التفرغ للطاعة والذكر وقراءة القرآن طلباً لرضا الله تعالى.
واستعرض الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتكاف من حيث شروطه وآدابه وما ينبغي على المعتكف الالتزام به داخل المسجد، مؤكدا أنه يمثل فرصة مهمة لمراجعة النفس وتعزيز الصلة بالله تعالى.
وتطرق مقدادي إلى فضل ليلة القدر، مشيرا إلى مكانتها العظيمة في الإسلام، وأنها خير من ألف شهر، وتتجلى فيها الرحمات والبركات، ويحرص المسلمون على إحيائها بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
