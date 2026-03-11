أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا السادس

ويأتي عقد المجلس ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها المديرية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز التواصل مع أبناء المجتمع المحلي، وإتاحة المجال لطرح الأسئلة والاستفسارات الشرعية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة الدينية والاجتماعية، بما يسهم في نشر الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الإسلامية السمحة في المجتمع.
وتحدث مقدادي، عن فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك، وأهمية اغتنام أيامه ولياليه في التقرب إلى الله تعالى، كما استعرض أحكام فدية الصيام والحالات التي تجب فيها، إضافة إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة الفطر ووقت إخراجها ومصارفها الشرعية.
وأكد أن زكاة الفطر تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال الفرح على قلوب المحتاجين قبيل حلول عيد الفطر.
وفي ختام المجلس، أجاب المفتي على أسئلة واستفسارات الحضور، مؤكدا حرص مديرية الأوقاف على استمرار عقد هذه المجالس خلال شهر رمضان المبارك لما لها من دور في تعزيز الوعي الديني وخدمة المجتمع المحلي.
