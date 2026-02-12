أوقاف الأغوار الشمالية تنجز صيانة شاملة لمقامات الصحابة استعدادا لرمضان

الوكيل الإخباري- أنجزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية أعمال صيانة ونظافة شاملة لمقامات الصحابة الأجلاء التابعة لها، ضمن فعاليات أسبوع العناية بالمساجد، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الأعمال في إطار نهج وزارة الأوقاف في العناية ببيوت الله تعالى والاهتمام بمقامات الصحابة الكرام وصونها والمحافظة عليها بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية، ولتهيئتها لاستقبال المصلين والزائرين خلال الشهر الفضيل في أجواء إيمانية مناسبة.



وشملت أعمال الصيانة مختلف مرافق مقامات الصحابة معاذ بن جبل وعامر بن أبي وقاص وشرحبيل بن حسنة، حيث نفذت حملات تنظيف شاملة للساحات والمصليات والمرافق الصحية، إضافة إلى أعمال صيانة عامة لمعالجة الملاحظات الفنية، وصيانة مرافق الخدمات وتحسين الجوانب الجمالية والبيئية للمحيط العام بما يسهم في توفير بيئة مريحة وآمنة لمرتاديها.



وقال مدير أوقاف الأغوار الشمالية، الدكتور أيمن خشاشنة، إن مقامات الصحابة الأجلاء تحظى بعناية خاصة لما تمثله من قيمة روحية وتاريخية، لافتا إلى حرص المديرية على صيانتها ومتابعتها والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان استدامة العناية بها على مدار العام.