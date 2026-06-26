أوقاف الأغوار الشمالية تُنهي استعداداتها لإطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

وقال مدير الأوقاف، الدكتور عمر بني ياسين، إن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الإدارية والتنظيمية لاستقبال الطلبة، من خلال تجهيز المراكز وتوفير الكوادر الإشرافية والتعليمية المؤهلة، بما يضمن تقديم برامج تربوية وتعليمية هادفة في بيئة آمنة ومحفزة.
وأضاف أن المراكز الصيفية تأتي انطلاقاً من رسالة وزارة الأوقاف في رعاية النشء، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى، وغرس القيم الإسلامية والاعتزاز بالهوية الوطنية، إلى جانب ترسيخ روح المسؤولية والانتماء وخدمة المجتمع، مؤكداً أن شعار هذا العام "بيئة أنقى... مجتمع أرقى" يجسد أهمية المحافظة على النظافة والبيئة والمرافق العامة باعتبارها من القيم التي يحث عليها الإسلام.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتعليم أحكام التجويد، ودروساً في السيرة النبوية والآداب الإسلامية، وتنمية الأخلاق والقيم الإسلامية، وغرس قيم النظافة والمحافظة على البيئة والمرافق العامة، إضافة إلى أنشطة ثقافية وتربوية ومسابقات هادفة تسهم في تنمية شخصية الطلبة واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية.
ودعا مدير الأوقاف أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم في المراكز الصيفية المجانية، لما تقدمه من برامج نافعة تجمع بين تعليم القرآن الكريم والتربية الإسلامية والأنشطة الهادفة، بإشراف نخبة من الوعاظ والواعظات والأئمة والمشرفين المؤهلين، بما يحقق الأهداف التربوية والدعوية المنشودة.
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