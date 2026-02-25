أوقاف البلقاء تنظم المجلس العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف البلقاء، اليوم الأربعاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول في مسجد "شفا العامرية"، ضمن سلسلة المجالس العلمية الهاشمية التي تنظم خلال شهر رمضان في مختلف محافظات المملكة، تحت عنوان: "القرآن الكريم أولى الأدلة استدلالا وأقواها اعتبارا".

وأكد مدير أوقاف البلقاء، الدكتور طالب العواملة، أن القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به بقية الأدلة، فهو النص الذي لا يسأل "لماذا؟" بل "كيف نفهم؟"، مشددا على أن قوة الأمة تكمن في العودة إلى المصدر القرآني واستنطاق آياته لمواجهة تحديات العصر.



وأضاف أن القرآن كلام الله المعجز، المتعبد بتلاوته، المنزل على الرسول الكريم علية الصلاة والسلام باللفظ العربي، المنقول بالتواتر والمكتوب في المصاحف، والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، مشيرا إلى أنه يشكل رحلة استدلالية تطبيقية كأول المصادر استدلالا وأقواها اعتبارا.



من جهته، أوضح مساعد مدير أوقاف البلقاء، فضيلة الشيخ سامي غنايم، أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وترتكز عليه السنة النبوية المطهرة التي جاءت مفسرة له، ما يؤكد أن القرآن هو المصدر الأول والسنة النبوية المصدر الثاني.