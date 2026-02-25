أوقاف البلقاء تنظم المجلس العلمي الهاشمي الأول

وأكد مدير أوقاف البلقاء، الدكتور طالب العواملة، أن القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به بقية الأدلة، فهو النص الذي لا يسأل "لماذا؟" بل "كيف نفهم؟"، مشددا على أن قوة الأمة تكمن في العودة إلى المصدر القرآني واستنطاق آياته لمواجهة تحديات العصر.
وأضاف أن القرآن كلام الله المعجز، المتعبد بتلاوته، المنزل على الرسول الكريم علية الصلاة والسلام باللفظ العربي، المنقول بالتواتر والمكتوب في المصاحف، والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، مشيرا إلى أنه يشكل رحلة استدلالية تطبيقية كأول المصادر استدلالا وأقواها اعتبارا.
من جهته، أوضح مساعد مدير أوقاف البلقاء، فضيلة الشيخ سامي غنايم، أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وترتكز عليه السنة النبوية المطهرة التي جاءت مفسرة له، ما يؤكد أن القرآن هو المصدر الأول والسنة النبوية المصدر الثاني.
وتناول غنايم، محورين رئيسيين في حديثه، هما: "لماذا القرآن الكريم أولا؟ وكيف نفهم نصوصه؟"، مع تقسيم الآيات إلى قطعية الدلالة وظنية الدلالة، مشددا على أهميته كوثيقة تاريخية لا تقبل التأويل أو التحريف، وتظل المرجع الأول للاستدلال والحكم الشرعي.
