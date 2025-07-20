"أوقاف الرصيفة": إطلاق فعاليات الأسبوع الرابع من أنشطة المراكز الصيفية

وقال مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد الأحمد، إن فعاليات هذا الأسبوع تُقام تحت شعار "المسؤول الصغير"، بهدف ترسيخ روح المسؤولية لدى الطلبة تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، مشيرًا إلى أن الأنشطة تركز على تنمية روح القيادة والثقة بالنفس، وتعزيز القيم الأخلاقية مثل الانضباط والالتزام.
وأشار إلى أن المديرية نظّمت اليوم محاضرة توعوية في مسجد عبادة بن الصامت، بعنوان: "جنوح الأحداث"، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، قدّمها الملازم بكر الغويري من إدارة حماية الأسرة، بحضور عدد كبير من طلبة المراكز الصيفية.
وتضمنت المحاضرة تعريفًا بمخاطر جنوح الأحداث، وأهمية الابتعاد عن السلوكيات السلبية، والتمسك بالقيم الأخلاقية والتربية السليمة والالتزام بالقوانين، بما ينعكس إيجابًا على بناء شخصية الطلبة ليكونوا أفرادًا صالحين وفاعلين في مجتمعهم.
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