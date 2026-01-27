أوقاف الرصيفة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

وقدم الحسنات عرضا تاريخيا ودينيا وإنسانيا متكاملا لمراحل سبقت هذه المعجزة الإلهية العظيمة، والتي رفعت مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أعلى المراتب السماوية، ورسخت أحقية المسلمين بالمسجد الأقصى المبارك وما حوله، مشيرا إلى إمامة الرسول الكريم لجميع الرسل والأنبياء، وختمه للرسالات السماوية.
