الثلاثاء 2026-01-27 10:42 م

أوقاف الرصيفة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الثلاثاء، 27-01-2026 10:17 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين برعاية مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات.

وقدم الحسنات عرضا تاريخيا ودينيا وإنسانيا متكاملا لمراحل سبقت هذه المعجزة الإلهية العظيمة، والتي رفعت مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أعلى المراتب السماوية، ورسخت أحقية المسلمين بالمسجد الأقصى المبارك وما حوله، مشيرا إلى إمامة الرسول الكريم لجميع الرسل والأنبياء، وختمه للرسالات السماوية.

 

 
 


