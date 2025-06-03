أوقاف الرصيفة تحدد 26 موقعا لمصليات عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- حددت مديرية أوقاف لواء الرصيفة 26 موقعا مفتوحا كمصليات لعيد الأضحى المبارك.

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وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن المصليات شملت جميع مناطق اللواء لتسهيل أداء المواطنين لهذه الشعيرة العظيمة، موضحا أنه تم تجهيز المصليات بالتعاون مع شركاء المديرية، بلدية لواء الرصيفة ومديرية التربية والتعليم ومديرية شباب الزرقاء والحديقة البيئية.