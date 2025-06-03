الثلاثاء 2025-06-03 01:48 م
 

أوقاف الرصيفة تحدد 26 موقعا لمصليات عيد الأضحى

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
 
الثلاثاء، 03-06-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   حددت مديرية أوقاف لواء الرصيفة 26 موقعا مفتوحا كمصليات لعيد الأضحى المبارك.

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وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن المصليات شملت جميع مناطق اللواء لتسهيل أداء المواطنين لهذه الشعيرة العظيمة، موضحا أنه تم تجهيز المصليات بالتعاون مع شركاء المديرية، بلدية لواء الرصيفة ومديرية التربية والتعليم ومديرية شباب الزرقاء والحديقة البيئية.


وأشار إلى رفد جميع المصليات بلجان تطوعية من المساجد وخطباء وأئمة من أصحاب الكفاءة والمؤهلات العلمية لتقديم خطبة العيد وأداء الصلاة على الوجه المطلوب.

 
gnews

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