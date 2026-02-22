أوقاف الرصيفة تصرف راتب إضافي للمنتفعين من لجان الزكاة

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف الرصيفة، صرف راتب إضافي للمنتفعين من لجان الزكاة العاملة في لواء الرصيفة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان