أوقاف الرصيفة تصرف راتب إضافي للمنتفعين من لجان الزكاة

وقال مدير الأوقاف، الدكتور بشير الخوالدة، إن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرسالة وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة واستكمالاً لقرارات وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة الرامية لضرورة الاهتمام بما يحتاجه المنتفعون من لجان الزكاة والأسر العفيفة، وتقديم الدعم المباشر لهم في جميع أوقات السنة وخصوصاً في مواسم الطاعة والخير التي تتطلب تكاتفاً مجتمعياً ملموساً.
