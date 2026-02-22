الأحد 2026-02-22 02:04 ص

أوقاف الرصيفة تصرف راتب إضافي للمنتفعين من لجان الزكاة

نقود أردنية
نقود
 
الأحد، 22-02-2026 12:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف الرصيفة، صرف راتب إضافي للمنتفعين من لجان الزكاة العاملة في لواء الرصيفة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وقال مدير الأوقاف، الدكتور بشير الخوالدة، إن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرسالة وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة واستكمالاً لقرارات وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة الرامية لضرورة الاهتمام بما يحتاجه المنتفعون من لجان الزكاة والأسر العفيفة، وتقديم الدعم المباشر لهم في جميع أوقات السنة وخصوصاً في مواسم الطاعة والخير التي تتطلب تكاتفاً مجتمعياً ملموساً.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مرصد الزلازل: هزّة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان العاصمة عمان

عربي ودولي لا أضرار أو إصابات جسيمة بزلزال أفغانستان

علم فلسطين

فلسطين فتح تطالب واشنطن بتوضيح تصريحات سفيرها لدى إسرائيل

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن ودول عربية يدينون تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

علما فرنسا وإيطاليا.

عربي ودولي تأجيل القمة الفرنسية-الإيطالية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع

نقود أردنية

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تصرف راتب إضافي للمنتفعين من لجان الزكاة

علم العراق

عربي ودولي العراق يُدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

العاصمة عمان

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تدعو الموظفين للمشاركة في استبانة حول الدوام الرسمي

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا تسجل مستوى تاريخي في الاحتياطيات الأجنبية



 






الأكثر مشاهدة