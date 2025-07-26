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أوقاف الرصيفة تطلق فعاليات الاسبوع الخامس لتحفيظ القرآن

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أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة اليوم السبت، فعاليات مبادرة الأسبوع الخامس لأنشطة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف لهذا العام تحت شعار "يدا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد".

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وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد إن هذا الأسبوع يأتي بعنوان سفراء الوعي، ويهدف لبناء جيل واع وقادر على التأثير الإيجابي في مجتمعه.


ويتلقى الطلبة المشاركون من الذكور والإناث في المراكز محاضرات وتدريبات توعوية تزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة ليكونوا مؤثرين إيجابيا في القضايا المجتمعية.


وأشار الأحمد إلى تركيز أنشطة المراكز الصيفية على الوقاية من المخدرات وحماية البيئة والمواطنة الصالحة والتوعية المرورية وغيرها من الأهداف التي تنمي القيم العليا وتبني مواطنا صالحا ومنتجا لبلده بمشاركة محاضرين وضيوف من المؤسسات الرسمية لتقديم خبراتهم في هذه المجالات.

 
 
gnews

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