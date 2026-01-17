أوقاف الرصيفة تعقد امتحان مستوى التلاوة والتجويد لطلبة دور القرآن

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف الرصيفة اليوم السبت، جلسات اختبار لمستويات التلاوة والتجويد لطلبة دور القرآن الكريم في لواء الرصيفة ضمن خطتها السنوية في مجال تأهيل طلبة العلم الشرعي.

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور بشير الخوالدة، إن برنامج تأهيل الطلبة يجري خلال العام بواقع جلسة امتحان وتقييم كل ثلاثة أشهر، يتم خلالها فحص الطلبة المسجلين في دور القرآن الكريم لتخريج المؤهلين منهم لمتابعة دورهم التعليمي والتربوي لتعليم الطلبة المستجدين.