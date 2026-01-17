الأحد 2026-01-18 12:46 ص

أوقاف الرصيفة تعقد امتحان مستوى التلاوة والتجويد لطلبة دور القرآن

م
جانب من الامتحان
 
السبت، 17-01-2026 10:26 م

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف الرصيفة اليوم السبت، جلسات اختبار لمستويات التلاوة والتجويد لطلبة دور القرآن الكريم في لواء الرصيفة ضمن خطتها السنوية في مجال تأهيل طلبة العلم الشرعي.

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور بشير الخوالدة، إن برنامج تأهيل الطلبة يجري خلال العام بواقع جلسة امتحان وتقييم كل ثلاثة أشهر، يتم خلالها فحص الطلبة المسجلين في دور القرآن الكريم لتخريج المؤهلين منهم لمتابعة دورهم التعليمي والتربوي لتعليم الطلبة المستجدين.


وأضاف، إنه تم خلال الجلسة التي عقدت اليوم في مسجد عبادة بن الصامت، إجراء الامتحان لحوالي 160 طالبا جرى تأهيلهم خلال الفترة الماضية وتلقوا علوم وأحكام التلاوة والتجويد على ايدي مدربين مؤهلين لهذه الغاية حيث سيتمكن الخريجون من افتتاح دور تعليم للقرآن الكريم وإكمال مسيرة العلم الشرعي لخدمة المجتمع وايصال رسالة القرآن للشباب.

 
 


